Milly Bobby Brown denunció a David Harbour, su padre de 'Stranger Things', por acoso e intimidación antes de grabar la última temporada

El actor David Harbour (50) debe de estar pensando que quizá mejor quedarse un tiempo en el Mundo del Revés, esa dimensión alternativa en paralelo al mundo humano, pero tenebrosa y llena de monstruos y Demodogs que existe en el pueblo imaginario de Hawkins, el que centra la trama de la serie de éxito de Netflix 'Stranger Things'. Poco antes de que llegue la quinta entrega final de la serie de ciencia ficción -cuatro episodios, 26 de noviembre, seguidos de tres episodios en Navidad y el final en Nochevieja-, 'The Mail on Sunday' ha filtrado la denuncia de "páginas y páginas" por acoso e intimidación presentada por su compañera de reparto y protagonista de la serie Millie Bobby Brown (21), a la postre Eleven, su hija en la ficción juvenil en la que él interpreta al exjefe de policía Jim Hopper.

La actriz de 'Enola Holmes' presentó esta extensa demanda contra Harbour antes de que la serie comenzara a filmar su quinta y última temporada. Lo cual dio lugar a una investigación interna en la plataforma de 'streaming' de varios meses, después de que la actriz británica denunciara su comportamiento hacia ella

La revancha de Lily Allen

La noticia llega poco después del lanzamiento del álbum de ruptura de la exesposa de Harbour, Lily Allen. En 'West End Girl', la actriz y cantante se despacha a gusto de su ex. En él, Allen narra el fin de su matrimonio de cuatro años, que terminó en diciembre del año pasado. El disco está repleto de alusiones a la infidelidad y descripciones detalladas de adicción al sexo, así como de bolsas llenas de juguetes sexuales escondidas en casas de Brooklyn (actualmente a la venta). También aparece una mujer llamada Natalie Tippett se ha presentado afirmando ser 'Madeline', una supuesta amante cuyo nombre aparece dos veces en el álbum.

El citado rotativo informa de que el resultado de dicha investigación no se ha hecho público, si bien aclara que la denuncia de Brown no incluía acusaciones de conducta sexual inapropiada. Una fuente declaró a la publicación: "Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso antes de que comenzara el rodaje de la última temporada. Había muchísimas acusaciones. La investigación se prolongó durante meses".

Durante aquel tiempo, el matrimonio de Harbour con Allen aún estaba a flote, y la misma fuente observa que la cantante "lo apoyó durante todo ese tiempo", y que "fueron tiempos muy duros", ha subrayado.

Rodaje bajo vigilancia

Aún se desconoce la naturaleza exacta de las acusaciones de Brown, así como el resultado de la investigación. Pero según informa dicho periódico, Millie Bobby Brown contó con un representante personal durante el rodaje de la última temporada, que se anticipa será una de las series más vistas en la historia de la plataforma. La misma fuente anteriormente citada le contó al diario: "Netflix nunca comenta sobre una investigación interna, pero el hecho de que no la hayan negado es muy significativo. 'Stranger Things' ayudó a consolidar a Netflix. Millones de fans en todo el mundo han estado esperando ansiosamente el final. Nadie quiere que nada desvíe la atención de eso?.

Al contrario que Harbour, la vida familiar de Millie Bobby Brown este último año ha sido mucho más tranquila. Tras finalizar el rodaje, Brown adoptó una niña y se mudó a Georgia con su esposo, el actor Jake Bongiovi, el hijo del rockero Jon Bon Jovi. La pareja dirige un centro de rescate de animales.

Éxito de 'Stranger Things'

Millie pasó de ser una adolescente desconocida a una superestrella mundial. La serie ayudó a transformar Netflix en una plataforma de 'streaming' más a uno de los estudios más grandes de Hollywood.

'Stranger Things' se estrenó en 2016 y convirtió a Millie Bobby Brown, entonces de 12 años, en una estrella con un patrimonio neto estimado de 50 millones de dólares. Interpreta a Eleven, una joven con habilidades psicoquinéticas y telepáticas que escapa de un laboratorio gubernamental y se hace amiga de un grupo de jóvenes inadaptados de la escuela secundaria. David Harbour interpreta al exjefe de policía Jim Hopper, quien adopta a Eleven y se convierte en su padre adoptivo. Gracias al amor y los cuidados de Hopper, Eleven pasa de ser una joven fugitiva traumatizada y sin habla a una adolescente (relativamente) normal.