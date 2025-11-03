La Fundación MAPFRE celebra su 50 aniversario con entrada gratuita a sus exposiciones en Barcelona y Madrid

La Fundación MAPFRE cumple 50 años y, para celebrarlo, durante la semana del 3 al 9 de noviembre se podrán visitar de forma gratuita las exposiciones de Barcelona y Madrid.

En Barcelona, se presentan las muestras dedicadas a la fotógrafa Helen Levitt y KBr Flama’25, las cuales tienen la intención de mostrar la obra de grandes figuras de la historia de la fotografía moderna, pero también presentar el talento de los fotógrafos jóvenes y emergentes.

En el caso de la exposición dedicada a Helen Levitt, se propone un recorrido integral por la obra de esta pionera de la fotografía de calle, cuya sensibilidad para capturar la vida urbana con espontaneidad y poética ha dejado una huella indeleble en la historia del medio. Esta exposición, que cuenta con unas 220 fotografías y está dividida en nueve secciones, es la primera que se realiza a partir de la totalidad de su obra y de sus archivos, recientemente accesibles para su consulta.

Esta muestra incluye obras inéditas, así como los trabajos realizados en México y buena parte de su trabajo a color. Además, se presenta su película 'In the Street', dirigida por ella misma junto con la directora de fotografía de cine Janice Loeb y el escritor James Agee, y una proyección de diapositivas en color realizadas por la artista.

Por su parte, la exposición KBr Flama’25 se reúne el trabajo de jóvenes talentos formados en escuelas de fotografía de Barcelona. Sus obras expuestas exploran temas como la memoria, el territorio y la identidad, desde una perspectiva contemporánea.

En la Fundación MAPFRE Madrid se pueden visitar las exposiciones sobre Raimundo de Madrazo y 'Edward Weston. La materia de las formas'. La muestra Raimundo de Madrazo es la primera gran retrospectiva que se abre al público en Madrid sobre quien sin duda fue uno de los pintores más cosmopolitas y de más refinada técnica de su época. Por otra parte, la muestra dedicada al fotógrafo norteamericano permite apreciar una perspectiva única en el proceso de consolidación de la fotografía como medio artístico y su relevante papel en el contexto de la modernidad en las artes visuales.

Durante estas cinco décadas, la Fundación ha desarrollado iniciativas en distintos ámbitos, siempre con el objetivo de mejorar la vida de las personas. En el ámbito cultural se han invertido 285 millones de euros y se han realizado más de 700 exposiciones de artes plásticas y fotografía.