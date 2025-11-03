'EL SEGON CAFÈ' DE LA2CAT
El Editorial de Cristina Villanueva: Cuando un sistema enferma, también enferma la confianza
Vergüenza... Fue el grito en medio del dolor por los muertos de la DANA.
Un grito que desmontó el desafío de un político, Carlos Mazón, que, en lugar de escuchar a las víctimas, las retó. Olvidar que la empatía es parte de la humanidad —y, por tanto, del liderazgo— tiene consecuencias... Cada cambio de versión, cada media verdad se ha traducido en pérdida de votos. Así que la reflexión llega con las urnas y la toman por él.
Pero el mal va más allá: la confianza está rota.
Y cuando un país se pregunta si su democracia está en peligro, es ya un mal síntoma.
Por primera vez, un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados.
Y el acusado dice: "Lo volvería a hacer, sólo desmontaba una mentira".
Así empezó todo: Con mentiras, falsedades en medio de una guerra política y la máquina del barro.
Y mientras tanto…
Médicos que trabajan 24 horas seguidas. Turnos de 50 horas semanales.
En 2025, esto es inadmisible... Porque cuando un sistema enferma, también enferma la confianza.
Bienvenidos a El Segon Café.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sijena cambia las reglas del juego: 'Si las pinturas se pueden mover, también puede hacerlo la Dama de Elche
- Urtasun dice ahora que los técnicos del IPCE 'han estado y estarán' a disposición del MNAC para lo que necesite
- Bárbara Lennie: 'Mientras la Guerra Civil y el franquismo sigan sin estudiarse en los colegios, los jóvenes seguirán sin saber lo que dicen al hablar de ello
- Respira' regresa a Netflix con el debut como actor de Pablo Alborán: 'El personaje no estaba escrito para él
- Maria Fontanellas, diseñadora maga del cuero: 'Para muchas mujeres comprarse un bolso es símbolo de poder, celebra un logro
- Pablo Alborán, ante su debut como actor: 'En 'Respira' he sentido más compañerismo que en la música
- Brunch Electronik y elrow, de competidores a aliados en un festival por Halloween: 'Siempre ha existido respeto y admiración mutua
- Las 10 series que no te puedes perder este noviembre