El Editorial de Cristina Villanueva: Cuando un sistema enferma, también enferma la confianza

Vergüenza... Fue el grito en medio del dolor por los muertos de la DANA.

Un grito que desmontó el desafío de un político, Carlos Mazón, que, en lugar de escuchar a las víctimas, las retó. Olvidar que la empatía es parte de la humanidad —y, por tanto, del liderazgo— tiene consecuencias... Cada cambio de versión, cada media verdad se ha traducido en pérdida de votos. Así que la reflexión llega con las urnas y la toman por él.

Pero el mal va más allá: la confianza está rota.

Y cuando un país se pregunta si su democracia está en peligro, es ya un mal síntoma.

Por primera vez, un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados.

Y el acusado dice: "Lo volvería a hacer, sólo desmontaba una mentira".

Así empezó todo: Con mentiras, falsedades en medio de una guerra política y la máquina del barro.

Y mientras tanto…

Médicos que trabajan 24 horas seguidas. Turnos de 50 horas semanales.

En 2025, esto es inadmisible... Porque cuando un sistema enferma, también enferma la confianza.

Bienvenidos a El Segon Café.