10 citas recomendadas en el Festival 42 de literatura fantástica de Barcelona 2025

Vuelve este miércoles, en su quinta edición, el Festival 42 de géneros fantásticos de Barcelona. Una cita, en la Fabra y Coats de Sant Andreu del 5 al 9 de noviembre, que se consolida al mismo ritmo que los géneros de realidades alternativas (uno prefiere no definirlos como no realistas: a veces explican más dónde estamos como sociedad que según qué intimismo realista o proeza metaliteraria) se ganan respeto con una mano y nuevos lectores por la vía de la 'romantascy' con la otra. Con 78 actividades y 163 participantes, que pueden consultarse en la web del festival, intentamos echar una mano destacando nuestros 10 imprescindibles.

El escritor británico de ciencia ficción China Miéville. / ERNEST ALÓS

China Miéville: pantalla y microconvención

Que China Miéville viniese a Barcelona sería notición: no sale del Reino Unido, su último libro de ficción de autoría única fue publicado en España en 2017 (la surrealista 'Los últimos días de Nueva París') y desde entonces se ha limitado a la militancia política, a desmentir una acusación de trato abusivo en una relación, a publicar una historia de sesgo trotskista de la Revolución Rusa coincidiendo con su centenario y a una colaboración (¿alimenticia?) con Keanu Reeves, la reciente novela 'El libro de otro lugar'. En ella crea un 'background' para el personaje de cómic Brzrkr tan barroca como su narrativa fantástica pero a años luz de logros como su 'La estación de la calle Perdido' o la memorable metáfora de una ciudad y una sociedad escindidas en 'La ciudad y la ciudad'. Pero Miéville se limitará a una entrevista grabada que se emitirá por pantalla. Como compensación: esperamos que deje caer alguna novedad sobre la obra en la que ha estado trabajando durante dos décadas y cuya publicación ha anunciado finalmente este mismo 3 de noviembre: 'The Rouse' se publicará en inglés en septiembre de 2026

El 42 ha instituido la práctica de celebrar microconvenciones sobre un autor: tres sesiones a lo largo de una mañana o una tarde. La tarde del viernes 7 de noviembre la Miévillecon constará de tres mesas redondas: 'Traducir e interpretar el 'new weird', 'Liberar el Kraken: la monstruosidad en la obra de China Miéville' y la videoentrevista (18:30 h.) con Cristina Jurado. En esta edición habrá también microconvenciones sobre Angela Carter (la mañana del viernes) y Ursula K. LeGuin (la mañana del domingo), tras el éxito de las dedicadas en años anteriores a Shirley Jackson.

Fonda Lee / Ricardo Solís

Fonda Lee: adiós a su ciudad de jade

La premiadísima escritora sinocanadiense ha publicado recientemente 'El aliento del dragón', una obra en la que traslada al formato de novela el universo de Bruce Lee, en colaboración con Shannon Lee, hija del mito de las artes marciales. Pero si queremos escucharla es para hacer balance de su gran obra, la saga 'Huesos de jade', una historia de lucha entre familias con política internacional, artes marciales con estímulo fantástico gracias a las propiedades mágicas del jade, un reflejo de la experiencia de la diáspora en occidente de tantos países del Este asiático y personajes y relaciones entre ellos dignas de 'El Padrino', con una ética tan rígida como amoral. La adquisición del libro de las dos Lee por la editorial madrileña Hidra ha hecho que, de rebote, se haya hecho con los derechos de la trilogía ('Ciudad de jade', 'Guerra de jade' y 'Legado de jade') publicada hasta ahora por Insólita. Esta misma semana llegan en su nuevo formato 'brilli brilli' que le puede atraer nuevos lectores (merecidamente) pero lo que sí es una novedad son dos pequeñas obras publicadas hace unos meses por Insólita (una colección de cuentos, 'Esquirlas de jade', y una novela corta, 'El tallador de jade de Yanlun') que funcionan como precuela y cierre, mostrando los primeros pasos de sus principales personajes. La charla de Lee la tendremos el sábado a las 16 h. Como el resto de autores participará también más tarde en una de las 'grandes mesas' diarias, con otros autores internacionales (ver programa), un formato en el que la organización pone gran interés aunque la falta de tiempo y el exceso de participantes a menudo hace que resulten frustrantes por lacónicas.

La escritora Anna Starobinets / La Nueva España

Anna Starobinets

El gran nombre del terror ruso contemporáneo (la llaman la Stephen King rusa cuando sería más justo remitirse a Zamiatin, Bulgákov o Kafka) vuelve al 42 con un doble motivo. Recientemente instalada en las cercanías de Barcelona tras abandonar una cada vez más incómoda Georgia, ha publicado recientemente 'El vado de los zorros' (Impedimenta; en catalán, 'El gual de la guilla', en Mai Més). Esta vez no una colección de relatos o una novela corta sino una historia de peso en que la represión de la Lubianka y los poderes psíquicos se cruzan, y la fuga de un gulag en la frontera manchú acaba convirtiéndose en un viaje onírico. El domingo día 9, a las 12 h.

V.E. Schwab / Maurice Jennar

V. E. Schwab

El 42 pone énfasis este año en la diversidad de nociones del género (no el literario) que ha hecho de lo fantástico un terreno especialmente acogedor para las visiones LGTBI+. Algo que sin explicitarlo ya es omnipresente en cualquier estantería, encuentro o convención, por lo menos en estas latitudes. Y aquí tendremos (y también para satisfacer a su muchos lectores en las no menos diversas fronteras de lo juvenil) a V. E. Schwab, con su último libro ('Que entierren nuestros huesos en la medianoche', Umbriel) protagonizado por vampiras lesbianas hambrientas. No, no estamos hablando de pulp, lo de esta científica e historiadora del arte es otra cosa.

El sábado día 8, a las 12 h.

El escritor Grady Hendrix / EPE

Grady Hendrix, este sí: 'pulp' desacomplejado

Con su estética a medio camino entre dandy de Carolina del Norte y vendedor de crecepelos con carreta y tenderete, Grady Hendrix convierte en un especáculo cada una de sus apariciones. Tras reivincicar las novelas de terror y misterio más burramente 'pulp' de los 70 y 80 en 'Paperbacks from hell', regresa con novedad bajo el brazo, 'Brujería para chicas descarriadas' (Minotauro): magia en una casa de ¿acogida? para chicas embarazadas en los años 70.

Jueves 6, a las 16 h.

Amal El-Mohtar / Ainsly Coghill

Amal El-Mohtar

La escritora canadiense de origen libanés, columnista sobre géneros fantásticos en la prensa 'seria' de EEUU, poeta y arpista, fue conocida aquí por una novela corta escrita en colaboración con Max Gladstone, ('Así se pierde la guerra del tiempo' / 'Així es perd la guerra del temps', Insólita / Mai Més). Ahora publica en solitario otra novela corta ('El río tiene raíces' / 'El riu té arrels', Obscura / Mai Més) en que un río bordeado de árboles que va una tierra incógnita a unas tierras bajas acoge una historia que bebe del folklore británico, con una historia de hadas y amor roto entre hermanas.

Viernes 7, a las 17:15 h.

Jesús Moncada, fotografiado en 1997 / EFE

Exposiciones, homenajes y 'cosplay'

A parte del desfile de autores, el 42 incluye siempre activides en otro formato, como algunas pequeñas exposiciones, homenajes y, por segundo año, un encuentro de 'cosplay'. A destacar este año el 80 aniversario de Cristina Fernández Cubas, que se celebrará con una sesión inaugural dedicada a su obra (miércoles 5 a las 16 h.), la reivindicación de lo fantástico en la obra de Jesús Moncada en el 20 aniversario de su muerte (jueves 6 a las 16 h.) o la exposición dedicada a los pioneros de la ciencia ficción catalana en la biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra. El sábado 8 a las 8, para cerrar el día, una gran noche de 'cosplay'.

Alberto Chimal / Lola Estudio

Alberto Chimal y el desembarco latinoamericano

Si en alguna literatura lo fantástico y lo literario se han entrecruzado de forma fértil y promiscua (dejando de lado lo romántico y gótico) es la latinoamericana. Destacamos aquí al mexicano Alberto Chimal por su reciente y fascinante libro de relatos 'Las estancias secretas' (Atalanta) pero es que no vendrá solo. Estos días (ver programa) pasarán por Sant Andreu, entre otros, Edmundo Paz Soldán, María Fernanda Ampuero y Santiago Roncagliolo.

David Lloyd / Cedida

David Lloyd y 'V de Vendetta'

Aunque sea uno de los grandes nombres del festival, tampoco se puede decir que su presencia en Barcelona sea inédita (participó en los salones del Cómic de Barcelona de 2012 y 2018). Pero nunca está más (y menos ahora con Trump criminalizando el movimiento antifa en EEUU y los laboristas en el Reino Unido haciendo una interpretación peculiar de la libertad de expresión) hablar con quien puso imágenes a la 'V de Vendetta' de Alan Moore y está detrás de 'esa' máscara que no es necesario citar.

Sábado 8, a las 11 h.

Anna Smith Spark / Cedida

Anna Smith Spark

Poco podemos decir de Anna Smith Spark, aunque la llamen 'la reina del grimdark', el género más machirulo de los géneros fantásticos: violencia, crujir de dientes, torturas, sudor, músculos y conspiraciones perversas, se destaca de ella también sus referencias en la alta literatura. 'Entre la espada y el verso: el arte de Anna Smith Park en el grimdark' se titula la sesión en la que participará en el 42. El primer libro publicado en España Anna Smith Spark, 'La corte de los cuchillos rotos' (Oz Editorial) llega esta semana a las librerías y, sinceramente, ni siquiera hemos llegado a tenerlo entre las manos: estaremos atentos al libro que fue su debut en 2017 y que hasta ahora no ha sido traducido.

Domingo 9, a las 10 h.