El Centro de Arte Amatller de Barcelona se sumerge en los bestiarios medievales con una exposición inmersiva

El Centro de Arte Amatller presenta la exposición ‘La Biblioteca Fantástica de las Bestias’, una exposición inmersiva sobre el mundo medieval donde los protagonistas son los animales, tanto reales como imaginarios, y que está coproducida junto con el Museo de Arte Medieval (MEV). La muestra enseña el universo simbólico de la Edad Media con un recorrido que combina arte, historia y tecnología.

La exposición cuenta con diez salas en las que los visitantes podrán viajar y adentrarse en los relatos donde aparecen animales reales y fantásticos que se utilizaban en la Edad Media para explicar el mundo físico y espiritual, y mostrar como los bestiarios medievales continúan teniendo presencia en la actualidad.

Judit Verdaguer, comisaria de la exposición y conservadora del MEV, ha explicado que los bestiarios de animales no eran simples catálogos de animales, sino que eran libros morales para los hombres y mujeres de la Edad Media: “Los bestiarios transmitían sobre el bien y el mal, sobre las virtudes y los pecados, e indicaban cómo comportarse según la moral cristiana de la época”.

‘La Biblioteca Fantástica de las Bestias’ combina espacios expositivos tradicionales, una sala inmersiva, instalaciones interactivas y experiencias de realidad virtual. Además, la muestra incluye 14 obras originales del arte medieval, cedidas por primera vez por el MEV, como la gárgola, la biga de Tost el relieve del león y el retablo de Sant Miquel matando al demonio.

Marc Sureda, conservador del MEV y director del Instituto Amatller de Arte Hispánico, ha comentado que tener obra original da un gran valor a la exposición por el esfuerzo que supone trasladar las obras. Sureda también ha comentado que el hilo conductor de la muestra son los bestiarios: “Las secciones hablan del simbolismo de las bestias, y se habla de los animales para entender el mundo medieval”.

Por su parte, Oriol Picas, director del MEV, ha comentado que la exposición surge a partir de preguntarse por qué hay tanto animales en el arte medieval y del éxito de la exposición temporal ‘Bestias’ del MEV, que fue galardonada con el premio de la Asociación de Museólogos de Cataluña a la mejor exposición del año y con el Premio Sapiens a la mejor iniciativa de divulgación histórica.

Verdaguer ha concluido que el universo simbólico de los bestiarios trasciende de los libros al arte en todas sus facetas, y llegaba a los fieles porque el arte era una herramienta educativa y didáctica. Hoy, estas bestias continúan presentes en la cultura popular contemporánea: “Muchas de las expresiones que decimos hoy en día provienen de los bestiarios medievales, como llorar lágrimas de cocodrilo, tener memoria de elefante o ser astuto como un zorro”.

‘La Biblioteca Fantástica de las Bestias’ se puede visitar a partir del 4 de noviembre en el Centro de Arte Amatller entre las 10:00 y las 20:00, y la visita tiene una duración de entre 70 y 90 minutos.