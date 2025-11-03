El argentino Pablo Maurette gana el Premio Herralde con 'El contrabando ejemplar'

Pablo Maurette (Buenos Aires, 1979), especialista en literatura renacentista, resucitador de clásicos como Dante y Boccaccio y autor de dos enjundiosos ensayos sobre la genealogía del cuerpo y las taras del cuerpo humano, le cogió el gusto a la ficción hace un par de años con 'La niña de oro' y, no contento con reinventa por todo lo alto el género policial, reincidide ahora en asuntos novelescos con 'El contrabando ejemplar', obra histórico-humorística que le ha valido este lunes el 43º Premio Herralde. "Celebra el relato y contar historias casi como un proyecto de vida", ha resumido la directora editorial de Anagrama, Silvia Sesé, durante el anuncio del fallo. "Es gozo, celebración absoluta de la literatura", ha subrayado a su lado la escritora Marta Sanz, portavoz de un jurado formado en esta edición por Juan Pablo Villalobos, Gonzalo Pontón Gijón, la librera Cecilia Fanti y la propia Sesé.

El galardón, dotado con 25.000 euros, reconoce la habilidad del escritor argentino a la hora de construir un "viaje amenísimo por nuestras ficciones históricas y personales, por la naturaleza anómala, monstruosa e híbrida de personas, culturas, literaturas, países". Y todo a partir de una novela de novelas, una 'matrioshka' identitaria y cultural que se pregunta por "el sentido de lo perdido y lo inventado" a través de la historia de Pablo, un aspirante a escritor sin demasiados escrupulosos que intenta recuperar el manuscrito que su amigo y mentor Eduardo dejó inacabado antes de morir.

Un proyecto cuyo objetivo era documentar el comercio clandestino que, bajo el nombre de comercio ejemplar, configuró la economía argentina durante el siglo XVII. Decidido a apropiarse de la novela imposible de su amigo, el protagonista "se enfrentará a un proceso que le llevará a reconstruir su propia biografía, y también la de Eduardo: peronista, excesivo y sentimental, una figura desbordante, marcada por las contradicciones y la melancolía".

Para Pontón Gijón, la novela ganadora, que llegará a las librerías el 26 de noviembre, es "un relato familiar, una novela policíaca imposible y el bosquejo de la historia de un país, de su vieja e incurable lisiadura". "La proverbial verborragia argentina puesta en escena por una galería de personajes excéntricos que van tejiendo una exégesis de la historia del país delirante y provocadora. Una novela abrumadoramente divertida", añade, también desde el jurado, Juan Pablo Villalobos.