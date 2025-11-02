Cuando Gaudí inspira al manga: la nueva edición del Manga Barcelona

La edición número 31 del certamen supone una cita imprescindible para todos los amantes del manga. Una fecha, del 5 al 8 de diciembre, que supone toda una celebración de la cultura manga y que mantiene a la feria como uno de los eventos de referencia dentro del sector.

Kamome Shirahama hechiza el cartel del 31 Manga Barcelona

Fue la propia Kamome Shirahama, autora de Atelier of Witch Hat y mangaka que más firmas realizó a los fans en la edición de 2024, quien propuso encargarse del cartel de este año, por lo que, aunque no esté presente en el 31 Manga Barcelona, los invitados podrán disfrutar de su talento mediante un cartel mágico.

Kamome Shirahama / Ficomic - Manga Barcelona

El cartel tiene como protagonista a Coco, personaje principal de la serie homónima, que comparte espacio con la mascota oficial del Manga Barcelona: ¡Onachan! Shirahama, para elaborar esta colaboración, se ha inspirado en el arte modernista y en Gaudí, dando como resultado un cartel de gran belleza.

La autenticidad y la sensibilidad artística de la mangaka se reflejan en un cartel maravilloso y mágico, que une la cultura catalana y la ciudad de Barcelona con el manga y Japón.

La música en primer plano

Anime y música vuelven a darse la mano en Manga Barcelona, mediante la presencia de la legendaria banda de Yoko Kanno, Seatbelts, junto a otros invitados como Mai Yamane y la Big Band de Canarias. El grupo es conocido por su explosiva combinación de jazz, blues, funk y música experimental, siendo los creadores de la mítica banda sonora de Cowboy Bebop, serie aclamada durante los últimos 25 años. Cantante y grupo se reunirán por primera vez fuera de Japón, ofreciendo tres conciertos los días 5, 6 y 8 de diciembre. Un acontecimiento simplemente inolvidable.

Seatbelts / Ficomic - Manga Barcelona

Aina The End, reconocida por ser la voz principal del opening de la segunda temporada de Dan Da Dan, será otra de las invitadas estrella en el terreno musical. La que hoy está consolidada como una de las artistas más top de Japón, se subirá al Gran Escenario del 31 Manga Barcelona el 6 y 7 de diciembre, en dos conciertos exclusivos.

Aina The End / Ficomic - Manga Barcelona

Un firmamento de estrellas

Además de la presencia de Shinichiro Watanabe, director y creador de la citada Cowboy Bebop, el evento contará con la presencia de Gou Tanabe, conocido por sus adaptaciones al manga de H.P. Lovecraft. También estará presente Satoru Nii, autor que alcanzó la fama gracias al manga de niños buscapleitos Wind Breaker. Y los amantes de la gastronomía ilustrada tienen una cita deliciosa con Mao Momiji, dibujante capaz de dar vida a los platos más exquisitos gracias a sus ilustraciones hiperrealistas.

Tsutomu Takahashi, genio del manga responsable de títulos como Detonation Island, Black-Box, Reverberación o NeuN, también estará presente, trayendo a Barcelona su particular universo plagado de pandillas callejeras, boxeo, mafias o la Segunda Guerra Mundial, en obras rebosantes de personajes enfrentados a situaciones extremas en atmósferas sombrías.

Tsutomu Takahashi / Ficomic - Manga Barcelona

Y resulta imposible olvidar a Onachan, que, tras el éxito cosechado el año pasado, repite como mascota oficial del evento, estando presente para abrazar y conocer a todo amante de la cultura japonesa.

Una programación para todas las edades

Concursos como el Cosplay Parade, el Cosplay Performance o el Idol Contest buscarán la participación del público, invitando a los fans a convertirse en protagonistas del evento. También se celebrarán talleres de introducción al dibujo, charlas con mangakas, actividades infantiles y colaboraciones con escuelas, intentando que las nuevas generaciones descubran el manga como una forma de expresión cultural. Por su parte, espacios como el Manga Kids invitan a los más jóvenes a adentrarse en el universo nipón.

Experimentar la cultura japonesa

El Salón sigue apostando por espacios que ensalcen y celebren al país nipón, con zonas especializadas en la cultura artesanal japonesa, como la Nagomi Area, que contará, gracias a Japan Promotion, con la presencia de gran cantidad de artesanos llegados desde Japón, que ofrecerán y mostrarán su arte más tradicional.

Otros espacios son el Nihongo Experience, que profundiza en varias facetas de la lengua y la cultura japonesa, así como en amuletos y manualidades. Por su parte, en el Nihon Ryori se da buena cuenta de todos los detalles de la gastronomía japonesa, permitiendo al paladar viajar hasta tierras niponas.

También repite el Takeshita Barcelona St, espacio que recrea la emblemática calle Takeshita dori, del conocido barrio de Tokio. En la recreación no se han olvidado de expositores plagados de moda japonesa y de cultura kawaii.