Júlia Colom: “Fuera de España no hay problema por hacer una música ultralocal y aquí eso está por ver”

Después de estrenarse con un álbum, ‘Miramar’ (2023), que la colocó en primera línea de las nuevas voces de la escena en catalán, Júlia Colom da un paso al frente con ‘Paradís’, título que alude a un lugar anhelado y que no llegas a tocar, y que admite lecturas relativas a Mallorca como antiguo Shangri-La, acaso inmolado en la pira del turismo de masas. Natural de Valldemossa, donde vive, entre idas y venidas a Barcelona, ella se pregunta “cómo son los pos-paraísos y que palabra inventamos para ellos”.

Júlia Colom habla de un “anhelo generacional”, el de alcanzar “una estabilidad material, con trabajo y vivienda”, que no termina de consumarse. Tiene 27 años y siente que su quinta no se siente interpelada por el “espejo” que fueron sus padres. La idea de que el trabajo ya no debe colocarse en el centro de nuestras vidas es pertinente, estima, “porque dándole toda la prioridad tampoco llegas”. Pero no habla mucho por ella, en realidad. “Yo sí lo he puesto en el centro, porque tengo una pasión y eso me ha ayudado. Pero entiendo a quien ve que, a través del trabajo, como mucho, se sobrevive”.

En ‘Paradís’, Júlia Colom se crece como compositora, aportando diez de las once canciones, y elaborando una sonoridad más cohesionada que en ‘Miramar’, haciendo convivir la fibra acústica y la electrónica. “Ahora tenía claro que todo debía venir del mismo lugar y que todas las canciones eran hermanas”, explica. Hay pulsiones pop en piezas como la imponente ‘T’he cercat’, donde la guitarra se cruza con el ‘beat’, y construcciones que tienen a la vez algo ancestral y ultramoderno, como ‘Transformacions’.

Con Tarta Relena

La única canción tradicional es ‘Sa madona’, que apunta a la señora que cuida de su finca, “hablando de lo poderosa que es, los terrenos y los animales que posee, casi con surrealismo...”, explica. La descubrió cuando, de adolescente, participó del proyecto de música de raíz Ferments, con Biel Majoral. “Es una de esas melodías perfectas que atraviesan el tiempo para quedarse”, destaca. La comparte con el dúo Tarta Relena, que la ha animado a creer en lo suyo al margen de los parámetros de la comercialidad. “Yo he tenido pocos referentes femeninos, porque cuando era pequeña no había ninguno en Mallorca más allá de Maria del Mar Bonet y Miquelina Lladó, y Tarta Relena ahora también lo es”.

Tanto este dúo como ella misma se han movido en escenarios internacionales (circuitos de world music o de propuestas alternativas). Colom cree que “fuera de España no hay problema por hacer una música ultralocal, y aquí eso aún está por ver”, deja en suspenso. Espera que “quizá algún día las lenguas de la península tengan altavoz”. Su nueva gira, que arrancará el 11 de diciembre en el Auditori, recalará en Madrid, ciclo Inverfest, el 17 de enero. “Tengo suerte, porque el público que me ha venido a ver otras veces es muy guay, con sensibilidad. Pero España no está jugando sus cartas para que todos nos sintamos bien. Si lo hiciera, cambiarán muchas cosas. Quizá pase. No lo sé”.

A todo esto, Valldemossa se ha llenado de turistas y ‘expats’, y “ahora para vivir ahí debes tener una pasta infinita”, apunta. Pero, aunque en ‘Paradís’ pueda insinuarse esa turbulencia, Colom no ha querido anclar ahí sus nuevas canciones. “Lo del turismo me afecta tanto que no tengo energía para ello”, confiesa. Se trata de separar las cosas y de proteger su arte de las vibraciones negativas. “Ya estoy vinculado al Col·lectiu Souvenir, que trabaja para que la turistificación no mate las redes de la vecindad”, explica. “Si eso, que es tan hostil, lo reflejara en mi música, me mataría a mí”.