La Cuarta Pirámide, los tesoros de Tutankamón y la barca del faraón Keops: las estrellas del Gran Museo Egipcio

El Gran Museo Egipcio (GEM), que será inaugurado oficialmente el sábado en El Cairo, exhibe las piezas más emblemáticas de la época de los faraones: estatuas colosales, sarcófagos, herramientas, joyas… anteriormente dispersas por todo el país, ahora reunidas en más de 50.000 metros cuadrados de espacio expositivo.

Aquí tienes cinco cosas que debes saber sobre este edificio faraónico, que el gobierno egipcio presenta como «la mayor obra cultural del siglo XXI».

Vista del Gran Museo de Egipto visto desde las Pirámides de Guiza. En 3.500 años de historia, la máscara de oro de Tutankamón sólo ha tenido dos hogares: una tumba en el Valle de los Reyes y un decrépito palacete rosa pálido en el corazón de El Cairo. Este sábado estrenará formalmente casa nueva, el Gran Museo Egipcio (GEM, en inglés), que habitará acompañada por el gran coloso de Ramsés II, la paleta de Narmer y otras 100.000 piezas arqueológicas del Antiguo Egipto. EFE/ Edgar Gutiérrez / EDGAR GUTIERREZ / EFE

La Cuarta Pirámide

La inmensa estructura de piedra y cristal fue diseñada por la firma irlandesa Heneghan Peng como «la cuarta pirámide» en la meseta de Guiza, cerca de las tumbas de los faraones Keops, Kefrén y Micerino.

Este espacio ultramoderno alberga cerca de 100.000 objetos heredados de las 30 dinastías de faraones de Egipto. Aproximadamente la mitad de la colección está en exhibición, mientras que el resto se conserva en depósito.

Este proyecto costó más de mil millones de dólares, que financiaron la obra durante más de veinte años. Con una previsión de 5 millones de visitantes anuales, el objetivo es incrementar los cruciales ingresos turísticos para apoyar la recuperación económica de Egipto.

Interior del Gran Museo Egipcio. / MOHAMED HOSSAM / EFE

El Coloso de Ramsés II

La estatua más monumental del museo, con un peso de 83 toneladas y una altura de once metros, da la bienvenida a los visitantes al vasto atrio. Ramsés II reinó hace más de 3.000 años (1279-1213 a. C.). Este conquistador y constructor se encuentra entre los faraones más famosos: su estatua ha recorrido el mundo en dos ocasiones, atrayendo a millones de visitantes en 1986 y nuevamente entre 2021 y 2025. El Gran Museo Egipcio será su hogar definitivo tras varios traslados desde su descubrimiento en 1820 cerca de un templo en la antigua Menfis, al sur de El Cairo. La colosal estatua se erigió frente a la estación central de trenes de la capital desde 1954 hasta 2006, antes de ser transportada con gran pompa cerca de las pirámides de Guiza.

Los Tesoros de Tutankamón

Una galería dedicada alberga los tesoros de Tutankamón, la figura más importante del antiguo Egipto.

Más de 4500 de los 5000 objetos funerarios descubiertos en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter en una tumba intacta en el Valle de los Reyes, en el Alto Egipto, se exhiben aquí por primera vez.

Las piezas más famosas son su máscara funeraria de oro con incrustaciones de lapislázuli y su sarcófago de cuarcita roja que contiene tres ataúdes anidados; el más pequeño, de oro macizo, pesa 110 kg.

Tras años de debate sobre la causa de la muerte del joven faraón a los 19 años (en 1324 a. C.), las pruebas genéticas y los estudios radiológicos realizados a principios de la década de 2010 atribuyeron su fallecimiento a la malaria combinada con una enfermedad ósea.

Turistas visitando las pirámides de Guinza en la víspera de la inauguración del Gran Museo Egipcio. / MOHAMED HOSSAM / EFE

Barcas solares

Un edificio aparte de 4000 m² fue diseñado especialmente para la barca solar del faraón Keops, presentada como «el artefacto de madera más grande y antiguo de la historia de la humanidad».

Construida hace aproximadamente 4600 años, esta barca de madera de cedro y acacia, de unos 43,5 metros de eslora, fue descubierta en 1954 en la esquina sur de la mayor de las tres pirámides.

Los visitantes también pueden observar, a través de una pared de cristal, el meticuloso trabajo de restauración que se lleva a cabo en una segunda barca solar, descubierta en 1987 y desenterrada a principios de la década de 2010 cerca de la misma pirámide.

Panorama

El museo abrió parcialmente sus puertas al público en octubre de 2024. Inaugurado en 2002 bajo la presidencia de Hosni Mubarak, su construcción sufrió importantes retrasos y su inauguración oficial se pospuso varias veces debido a la inestabilidad política derivada de la Primavera Árabe, la pandemia mundial de la COVID-19 y las posteriores tensiones regionales.

El Gran Museo Egipcio (GEM) está construido en torno a una monumental escalinata adornada con enormes estatuas y tumbas, que conduce a una amplia bahía panorámica con vistas a las pirámides de Guiza. En la planta superior, doce galerías recorren la civilización de los faraones, treinta dinastías que abarcan 5000 años de historia, desde la prehistoria hasta el período grecorromano.

El edificio también incluye almacenes abiertos a investigadores, laboratorios y talleres de restauración, bibliotecas, un centro de conferencias, restaurantes y galerías comerciales.