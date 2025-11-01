Cuando Andy Warhol vino a bendecir 'La Movida Madrileña'

A finales de 1982, Madrid llevaba varios años siendo un hervidero de iniciativas culturales de espíritu underground que la habían convertido en la ciudad más divertida y efervescente de Europa. Almodóvar acababa de estrenar su segunda película ambientada en sus calles, 'Laberinto de pasiones', grupos como Alaska y los Pegamoides, Radio Futura, Glutamato Ye-Ye o Nacha Pop, entre otros muchos, actuaban con asiduidad en garitos y locales como Rockola o la sala El Sol, convertidos en templos de la trasgresión, y las galerías se llenaban de arte vanguardista que este país no había visto jamás.

En medio de aquella agitación contracultural que en un incierto momento empezó a llamarse 'La Movida Madrileña', a principios de 1983 tuvo lugar un evento que, por su carácter simbólico y su impacto mediático, iba a acabar consagrando aquel potaje de modernidad que se cocía en Madrid poniéndole pedigrí internacional. El 16 de enero, la galería Vijande inauguraba la exposición 'Cuchillos, pistolas, cruces' formada por una serie de obras de Andy Warhol creadas ex profeso para la ocasión y con presencia del propio artista norteamericano.

Cuadros de Warhol creados para la exposición de Madrid de 1983 / .

El 'who is who' de la contracultura y la alta sociedad madrileña –sección inquieta– desfiló al completo por la sala el día de la apertura para contemplar un arte que nunca había sido exhibido en España y, sobre todo, ver y saludar al ídolo pop por excelencia, poco dado a los viajes, cuya visita supuso una suerte de bendición simbólica de aquel bullebulle cultural que estaba cogiendo brío en la ciudad.

Pedro Almodóvar en la exposición de Warhol en Madrid en 1983 / .

Cómo Warhol y sus cuadros acabaron en un garaje del barrio de Salamanca de Madrid –la ubicación de la galería no podía ser más warholiana– y hasta qué punto aquella exposición impactó en la escena artística local que aspiraba a modernizar España siete años después de la muerte de Franco, se explica en la película documental 'Warhol-Vijande: más que cuchillos, pistolas y cruces', estrenada este viernes en medio centenar de salas de cine.

La cinta, de una hora de duración, viaja a Pittsburg, ciudad natal del creador, y Nueva York, donde montó su mítica Factory, y habla con algunos de sus colaboradores que fueron testigos directos de aquella insólita operación artística.

Como Bob Colacello, director de la revista 'Interview' y amigo personal de Warhol, que revela cómo el pope del pop dio con el concepto de la muestra: "Comenté con Andy que España me sugería la Guerra Civil y la Inquisición, y dijo: oh, pues pintaré pistolas, cuchillos y cruces", relata.

O el fotógrafo Christopher Makos, que acompañó a Warhol a Madrid y confiesa lo mucho que les impresionó lo que encontraron a su llegada: “Fuimos muy afortunados de poder presenciar el momento en que un movimiento artístico estaba floreciendo. Los españoles, conscientes o no de ello, estaban creando su propia Factory con Almodóvar, Agatha Ruiz de la Prada o Alaska”.

Precisamente, Alaska ejerce de entrevistadora y guía de la película -auspiciada por la Colección Suñol Soler y producida por Artworks Studio-, cuyo otro gran protagonista, a la altura de Warhol, es el galerista Fernando Vijande.

Criado en una familia de la alta burguesía barcelonesa, con idiomas, acostumbrado a moverse en los ambientes artísticos internacionales y con una férrea vocación de agitador cultural –en 1980 organizó en el Guggenheim de Nueva York la primera muestra internacional de nuevos artistas de la España democrática–, fueron su intuición y su tesón quienes hicieron posible aquella exposición. "Estaba empeñado en traer a España las vanguardias que aquí no veíamos. Se hizo amigo de Warhol, le propuso la exposición y lo convenció", cuenta Rodrigo Navia-Osorio, hijo de Vijande.

Historia del arte

Elegante y distinguido, siempre con traje y corbata, pero con una mirada franca y cordial, la cinta muestra al galerista en distintos momentos de su carrera y acompañando a Warhol en Nueva York y Madrid, y rinde homenaje a su labor de promotor artístico, finalizada abruptamente en 1986 por su temprana muerte a los 55 años de edad.

Su gran creación, sin duda, fue la muestra madrileña de Warhol. "No fue una antológica de obra antigua, fueron cuadros inspirados en España y creados para esta exposición. Lo que Vijande consiguió forma parte de la historia del arte contemporáneo de este país", destaca Alaska.

Como operación comercial, la muestra resultó un desastre. Solo se vendió un cuadro –lo compró por siete millones de pesetas un cineasta catalán cuyo nombre no se revela en el documental– y el millón doscientas mil pesetas que recuperaron con la venta de entradas –a razón de 100 pesetas por ticket, algo insólito para una galería comercial– fue calderilla al lado de los 800.000 dólares que costó montarla.

Pero como hito social y cultural, la cita superó todas las expectativas. Hasta 12.000 visitantes pasaron por la Vijande en esos días. "Íbamos como si hubiera venido el mismísimo Jesucristo", cuenta Ágata Ruiz de la Prada en la película, que muestra secuencias de la caótica rueda de prensa que Warhol ofreció en la galería.

El artista y su séquito se quedaron nueve días en Madrid, visitaron Toledo y el Valle de los Caídos y acudieron a varias de las constantes fiestas que se organizaban en la ciudad. "Vino a la casa de las Costus y nos dijo: bonitas, España es lo más", recuerda Fabio McNamara. La Movida Madrileña viviría aún algunos años más de conciertos, películas, desfiles y exposiciones, pero la visita de Warhol quedaría marcada para siempre como uno de sus grandes momentos. "Es historia de la cultura popular de este país, y si no se cuenta, se olvida", justifica Sebastián Galán, director de la cinta.