'Trilogía de la condició 'millennial', un retrato gamberro a partir de clásicos, desembarca en el Lliure

Las salas de proximidad producen auténticas joyas y creaciones singulares. Algunas de ellas a veces tienen son repescadas por otros teatros. El Espai Lliure de Montjuïc acoge a partir de la próxima semana y hasta el día 16 de noviembre la 'Trilogía de la condició 'millennial', un retrato gamberro a partir de clásicos que triunfó en el Tantarantana. El autor y director mallorquín Miquel Mas Fiol ofrece sus gamberras versiones de 'Cándido', 'Werther' y 'Los miserables' tres espectáculos metateatrales con ganas de provocar. Ambición no les falta y capacidad para sorprender, tampoco. "Hacemos neovarietés", explica el autor y director mallorquín Miquel Mas Fiol. "Son tres espectáculos muy bizarros, con mucha energía y cierto aire cubanero y políticamente incorrecto". De miércoles a viernes se programará una obra cada día y los fines de semana se ofrecerán por primera vez en formato maratón.

Una escena de 'Trilogia de la condició ‘millenial’ (3): Els miserables'. / Roser Blanch

'Càndid o l'optimisme', protagonizada por Lluís Oliver, parte de la obra de Voltaire para centrarse en la idea de la 'happycracia', esa tiranía de la felicidad, esa necesidad de ser triunfar a cualquier precio en un mundo capitalista donde, en teoría, uno puede conseguir lo que desea si se esfuerza y trabaja. En 'Les penes del jove Werther', interpretada en solitario por Mel Salvatierra, el sufrimiento amoroso de protagonista de la obra de Goethe se convierte en el vacío generacional que se plasma en las redes sociales con el mercantilismo de la tristeza. Y 'Els miserables' utiliza la obra de Víctor Hugo para hacer una crítica al sistema teatral capaz de tergiversar una dura novela para convertida en musical éxito donde se diluyen temas importantes y se romantizan otros que defienden solo tres actores: Lluís Oliver, Mel Salvatierra y Gerard Franch.

Mas Fiol, que en los 10 últimos años ha creado unas 11 obras, se identifica como millennial aunque por edad no lo es. "Nací en 1996 y cumpliré 30 el año próximo. Soy joven para ser millennial. Debería ser Generación Z pero como tengo primos mayores he crecido con ellos, con el Súper3 y el Tomàquet... mis referentes son los de un millennial y me considero así". Por eso habla prefiere hablar de 'condición millennial' que de generación. ¿Tres características que definen esa condición? Primero, señala, "tener una marca personal y estar vendiéndose constantemente para sentirse legitimado". Y añade: "Has de tratar tu personalidad como un producto de mercado. Si mi madre se queda sin trabajo a los 57 años se verá obligada a meterse en Linkedin y hacer un Instagram porque tendrá que venderse". Segundo, "distracción constante, multiatención, 'multitasking', es decir intentar hacerlo todo pero nada bien". Tercero, "precariedad". Lo que no ha cambiado de generación en generación son las aspiraciones. Las de los millennials no se diferencia mucho de las anteriores. " Todos queremos lo mismo que las otras generaciones: tranquilidad, confort y sentirnos realizados con nuestra familia, amigos..."

'Burpees', próximo estreno

Su próximo proyecto es 'Burpees' es un texto escrito y dirigido por él estrenado en Palma de Mallorca, recientemente visto en el festival Temporada Alta, que recalará en el Teatre Akadèmia del 12 de noviembre al 7 de diciembre. Los extremismos digitales son el tema central de esta pieza que surge a partir de esta pregunta: ¿Somos capaces de seguir amando a un familiar que no piense igual que nosotros y se ha radicalizado? Joan Sureda, Ann Perelló y Biel Montoro protagonizan la obra. "En ella hablo de la macho esfera, esos hombres en internet que dan lecciones de cómo ser hombre de valor en el siglo XXI y que tienen una visión reaccionaria: anticomunista, antiecologista e individualista".

Está planteada como una 'road drama' sobre dos hermanos separados por su ideología. Hace 13 años que no se hablan. Él se ha convertido en referente de este universo macho y tiene miles de seguidores. Su hermana es feminista y está comprometida políticamente pero cuando él desaparece del mapa se preocupa y sale en su búsqueda. No lo hará sola. La acompañará uno de los seguidores de su hermano. "Durante el viaje descubrirá la realidad de todos esos 'influencers' que no dejan de ser sectas ideológicas muy conservadoras que promueven ideas antiguas en chats oficiales y con una pátina moderna para atrapar a los jóvenes de hoy en día". También se preguntará ¿En qué momento mi hermano cambió? ¿Pude hacer lago para evitarlo?.