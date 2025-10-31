Urtasun dice ahora que los técnicos del IPCE "han estado y estarán" a disposición del MNAC para lo que necesite

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha salido este viernes en defensa del MNAC y ha recordado al ejecutivo aragonés que si las pinturas murales del cenobio oscense se conservan hoy en el buen estado en el que están es "gracias" al trabajo que ha hecho con ellas durante todos estos años el MNAC". Las palabras de Urtasun llegan días después de que el director general de Cultura del Gobierno aragonés, Pedro Olloqui, acusase el museo barcelonés de dejadez y pusiera en duda el estado de conservación de los murales románicos del siglo XII. "Es más segura su instalación en Sijena", aventuró Olloqui tras afear al MNAC "dejadez en el cuidado".

En declaraciones a la prensa en Barcelona, el ministro de Cultura ha querido expresar su disconformidad con estas opiniones y ha asegurado que cualquier crítica está "fuera de lugar". En este sentido, ha recordado que los técnicos trabajan con una "profesionalidad exquisita" y un "trabajo impecable" y ha instado a todas las administraciones a "trabajar de la mano" para decidir los próximos pasos y evitar así que cada una haga informes diferentes con conclusiones diversas. "Si las pinturas se conservan hoy en el buen estado en el que están, es gracias al trabajo que ha hecho el MNAC", ha instituido Urtasun.

Más importante aún, el ministro ha asegurado durante su comparecencia que los técnicos del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) "han estado y estarán" a disposición del patronato del MNAC para cualquier necesidad técnica, una novedad significativa después de que la jueza rechazase esta misma semana la petición del MNAC de pedir al IPCE un informe pericial sobre el traslado de las obras. Nunca antes, de hecho, se había referido Urtasun de forma tan directa al IPCE, máxima autoridad en cuestiones de preservación patrimonial y figura determinante a la hora de fijar corpus científico tras decisiones como la de mantener la Dama de Elche en el Museo Arqueológico Nacional.

A principios de mes, el presidente del MNAC, Joan Oliveras, ya instó al ministerio de Cultura a activar el activar el Instituto del Patrimonio Cultural para realizar un informe sobre los riesgos y conveniencias de trasladar las pinturas de Sijena de vuelta al monasterio oscense, pero en aquel momento el secretario de Cultura, Jordi Martí, se limitó a responder poniendo a los técnicos del ministerio -en genérico y sin especificar- a disposición del museo barcelonés. Eso sí: siempre al amparo del patronato y dentro de la hoja de ruta pactada. Como aseguraba este viernes en las páginas de EL PERIÓDICO el historiador del arte Albert Velasco, “es inaudito que en un caso como este no se haya pedido opinión al IPCE. Es como si en una pandemia se obviase al Ministerio de Sanidad”.

Como respuesta a las palabra de Urtasun, el director general de Cultura del Gobierno aragonés, Pedro Olloqui, ha responsabilizado este viernes al ejecutivo central de "tomar parte" en la estrategia del Museo Nacional de Arte de Cataluña y de las instituciones catalanas de "dificultar" el traslado de las pinturas del Monasterio de Sijena a su lugar de origen, en cumplimiento de la sentencia que ordena su devolución.