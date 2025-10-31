Muere Quimet Pairó, el maître que servía a Dalí y Josep Pla en la bodega de ca la Teta de Figueres

"Cuando comas langosta, siempre tienes que procurar que cuando la pinchas con el tenedor no te pellizque la nariz". Así era Quimet Pairó, el legendario maître del Hotel Duran de Figueres. Hombre de mil y una anécdotas, bien guardadas en libretas y en el cajón de los recuerdos, nos ha dejado a la edad de 83 años. Durante más de cuatro décadas ejerció el oficio de servir a la gente con elegancia, tejiendo complicidades y siempre haciendo sobresalir una ironía que a menudo no tenía precio.

Joaquim Pairó Camps, Quimet, desarrolló buena parte de su vida profesional al lado de la familia Duran. Él era uno de los referentes del establecimiento para todos los clientes, locales y forasteros, que se sentaban en las mesas del establecimiento de la calle Lasauca y, muy especialmente, personajes de la talla de Salvador Dalí y Josep Pla, y de muchos otros clientes conocidos o anónimos. De ellos guardó momentos inolvidables, como cuando el escritor empordanés "dejó colgada la boina que llevaba en la barandilla de madera del Celler de ca la Teta y me dijo: 'sobre todo, procurad que si cae al suelo, vuelva a levantarse, que a mí ya no me crece'". Salvador Dalí, con Gala o sin ella, fue un asiduo cliente del Hotel. Quimet Pairó había vivido con intensidad la etapa de construcción del Teatre-Museu antes de su inauguración, en 1974. "Se alojaba en el Hotel tres o cuatro días seguidos", recordaba años atrás y ponía énfasis en el singular desayuno que tomaba el pintor: "ciruelas con azúcar, nos decía que así iba mejor de vientre".

Con Franco en Peralada

En alguna ocasión, también le había tocado acompañar al cocinero Lluís Duran, un referente en la época, hasta el castillo de Peralada, cuando Franco visitaba a su amigo Miquel Mateu. "Allí tocaba ir firmes, de veintiún botones y con el culo apretado", explicaba.

Después de una vida dedicada al mundo de la gastronomía, en 2012 recibió un reconocimiento muy especial, el Premio Tramuntana de la Associació d'Hostaleria del Alt Empordà, entonces presidida por Lluís Fernández. "Este reconocimiento me hizo mucha ilusión, porque durante muchos años los jefes de sala, como los cocineros, sus ayudantes, o los camareros, parecía que no existíamos. Es bien cierto que en el comedor, nosotros teníamos más visibilidad, más contacto con el cliente. La gente de cocina, en cambio, estaba bien escondida y los chefs no tenían la fama que tienen ahora", relataba en aquel momento. El actual presidente de la entidad, Miquel Gotanegra, ha lamentado la muerte "de un profesional irrepetible".

Parte de sus anécdotas han quedado muy bien reflejadas en el libro La vida a can Duran (Editorial Gavarres), escrito por Josep Valls y Joan Ferrerós con prólogo de Salvador Garcia-Arbós.

Quimet Pairó, según ha explicado la familia, lo pasó mal estos últimos tiempos, a causa de un problema de salud que en algún momento no le permitió comer como él quería. Finalmente, nos ha dejado con una vida cargada de vivencias irrepetibles al lado de su esposa Pilar Quiroga Álvarez y de toda una familia a la cual se sentía muy unido. La ceremonia de despedida tiene lugar, este miércoles, 29 de octubre, en el Tanatorio de la Funerària Vicens, a las cinco de la tarde.