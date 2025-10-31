La libertad de crear: los niños y niñas del parvulario italiano de Barcelona exponen junto a Paula Bonet en La madriguera

El Taller La madriguera y el parvulario Scuola dell’Infanzia Italiana de Barcelona presentan una exposición de las creaciones artísticas elaboradas por las alumnas y alumnos de infantil durante un taller con la artista Paula Bonet. La exposición puede verse en la galería barcelonesa de La madriguera.

Bonet, quien comenta que no suele trabajar con niñas y niños, considera esta colaboración como un “regalo” y visualiza “acompañarlos en su experiencia” como algo “transformador”. La artista propone a la clase de I5, de niños de cinco años, experimentar con técnicas, materiales y colores distintos con el objetivo de mostrar que crear es sinónimo de libertad, experimentación y juego: “Sabía que con los niños y las niñas del colegio italiano podría partir, nada más empezar a mancharnos las manos, del lugar que les pido a mis alumnas que ocupen en el momento de crear y al que tanto esfuerzo volcamos las adultas para poder alcanzar: sintiéndonos libres, sabiendo que el mundo está ahí para nosotras, olvidándonos de reglas, obligaciones, horarios, permitiendo que el tiempo se dilate. Desaprendiendo”.

La directora de la Scuola dell’Infanzia Italiana, Carla D’Arbitrio, explica que el período de la infancia es una etapa de desarrollo creativo donde el arte representa una herramienta de expresión importante y la espontaneidad característica de esa edad permite dar lugar al color: “En cada trazo y composición se reflejan su realidad, sus emociones y su personalidad. El arte es un espejo del alma donde niñas y niños pueden manifestar libremente toda la frescura y vitalidad que aportan a nuestra cotidianidad”.

La exposición busca acercar el arte a los más pequeños y pretende ser una invitación a dejar a un lado las pantallas y las tecnologías para volver al lápiz, al papel, al pincel y al lienzo. “Observando y experimentando las niñas y niños aprenden a comprender el mundo que los rodea y a reflexionar sobre sus experiencias”, afirma D’Arbitrio.

Hace un año, Paula Bonet ya realizó un taller en la Scuola dell’Infanzia Italiana, donde pidió a los alumnos que se retrataran a sí mismos con acuarelas y ceras, convirtiéndolos en artistas y modelos a la vez. Con este taller, la artista no solo hizo que los pequeños experimentaran con materiales y técnicas, sino que afirmaran su propia identidad e imagen, algo que la directora del centro educativo considera “clave” para el proceso educativo: “Consolidar la identidad significa aprender a conocerse, reconocerse y convivir con los demás, encontrando seguridad en la propia individualidad y en la comunidad. Y desarrollar la autonomía implica confiar en uno mismo y en los demás, disfrutar del propio hacer, saber pedir ayuda y participar en las decisiones cotidianas con responsabilidad”. “Educar es acompañar a cada persona en su proceso de crecimiento, ayudándola a sentirse única, libre y capaz en un mundo cada vez más diverso”, concluye D’Arbitrio.