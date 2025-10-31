Leo & Leo, comedia para románticos en el Festival de Jazz de Barcelona

Madrid. Una cantante de éxito pone en pausa su grupo porque no encuentra la inspiración para escribir nuevas canciones. Podría seguir por inercia pero siente que sin nada nuevo que contar seguir adelante no tiene sentido. Desde la otra punta del mundo, en los Estados Unidos, un viejo amigo, cantautor, le presta sus canciones. Son buenas. Cálidas, un punto agridulces. ¿Hacemos un disco juntos? Hacen un disco juntos. Las canciones de él, la voz de ella, alguna pieza nueva escrita a medias y a distancia. En la última escena se les ve en el escenario, felices, cómplices, acompañados por tres chicos franceses majísimos que tocan muy bien. Todo el mundo sonríe. Entre el público hay amigos que aplauden de corazón, porque no se trata solo de música. Son más cosas. Es también celebrar la ilusión, saber que nunca es tarde. Recordar que cuando lo necesitas, ahí están los amigos. Créditos, suena música bonita.

El concierto de Leonor Watling y Leo Sidran en el Conservatori del Liceu, presentando su primer disco juntos en el Festival de Jazz de Barcelona, tuvo un aire a comedia romántica de las que acaban bien. Sidran, cantautor norteamericano con pedigrí, y Watling, que dos años aparcó su proyecto musical Marlango, hacían realidad una ilusión. 'Leo & Leo' es el disco que ha devuelto a Leonor Watling su propósito como cantante, y es también una oportunidad para Sidran: con el tirón popular de Watling, sus canciones quizá pueden llegar a un público más amplio. No sería tan extraño. Son canciones reconfortantes, casi siempre medios tiempos que dan vueltas al amor y el desamor, vestidas con traje clásico. Pop de antes, aires a blues y a jazz. "Somos tan 'old school' que ya somos vanguardia", resumía en un perfecto castellano Leo Sidran. Y lo remataba Leonor Watling con una reivindicación de las cosas de antes, como "los besos", para dar la entrada a una canción que dice que "nobody kisses anymore". La comedia romántica tiene esas cosas.

A nadie se le escapa que aquí la estrella es Watling, pero Leo & Leo quieren ser una asociación entre iguales y se esfuerzan por poner el foco en ese vínculo. Sidran, guitarrista muy completo y pianista con chispa, cantó tanto como Watling, y a la hora de contar el qué y el por qué de cada canción, la cantante y actriz se aseguraba de dar siempre un pequeño papel a su compañero. Sidran demostró oficio, Watling cantó con entusiasmo, el trío The Groovy French Band sonó eficaz y en su sitio y los vientos invitados dieron un punto extra de calor. Se palpaba complicidad, la emoción de los momentos que se saben especiales y también flecos por pulir: cantar con un atril para poder echar un ojo a las letras la noche del estreno parecería imperdonable, pero Leonor Watling le dio la vuelta con mucho oficio y lo convirtió en un gesto encantador. "Por eso estamos en el conservatorio. Cuando me las sepa, iremos al Liceu", se disculpó, aunque no hacía falta. El Conservatori se lo agradeció con risas cómplices y aplausos. Seguramente a nadie le importó que Watling tuviera las letras escritas en un papel. La noche no iba solo de eso.