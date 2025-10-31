Kim Cattrall reclama más historias sobre mujeres para demostrarles "que no están solas"

La actriz Kim Cattrall, conocida por interpretar a Samantha Jones en Sexo en Nueva York, reclamó este viernes en Lisboa más "historias sobre mujeres para darles la tranquilidad de que no están solas", y confió en que los proyectos que lidera como productora les "den voz" a lo largo del mundo.

Cattrall participa en el Festival Tribeca de Lisboa, que este año celebra su segunda edición con otras caras conocidas como Meg Ryan o Giancarlo Esposito, y en una rueda de prensa confesó que fue precisamente la falta de papeles para mujeres de 50 años lo que la llevó a zambullirse en el mundo de la producción.

"Hace unos 15 años, miré a mi alrededor y pensé que no había suficientes papeles maravillosos para mujeres de mi edad, que entonces tenía 50 años; así que di un paso audaz y dije: 'Quiero ser productora. Quiero tener voz y voto en los proyectos que voy a hacer, con quién y dónde'", contó la actriz de 'Glamorous' (2023), su más reciente proyecto para Netflix.

Sin embargo, fue difícil "poner en marcha un proyecto sobre una mujer que atraviesa una crisis de mediana edad; no es nada fácil de vender", ironizó.

Cattrall también reflexionó sobre la cada vez más presente Inteligencia Artificial (IA) en el cine, algo que consideró "aterrador" porque "no hemos empezados siquiera a comprender lo que se nos viene encima", por lo que abogó por trabajar en "más humanidad".

También tuvo tiempo para hacer un repaso a su carrera y recordar 'Meet Monica Velour', una película que protagonizó y estrenó en 2010 en el Festival Tribeca de Nueva York, y que le sirvió para mencionar brevemente su papel como Samantha en Sexo en Nueva York, del que se ha distanciado en los últimos años.

"En cierto modo, era como si Samantha, de Sexo en Nueva York, fuera la cara visible de ser una pareja sexual poderosa, y Monica Velour fuera la cara oculta: era una estrella del porno que luchaba por la custodia de su hijo contra su exmarido y no tenía muchas opciones en la vida", explicó la actriz canadiense.

La segunda edición del Festival Tribeca Lisboa arrancó el miércoles con una alfombra azul por la que pasaron algunas de las estrellas que estos días participarán en la muestra, entre ellas Kim Cattrall o Giancarlo Esposito.