Humana abre su tienda número 24 en Barcelona y se convierte en el operador con mayor oferta de ropa de segunda mano en Catalunya

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha inaugurado este viernes una nueva tienda de ropa de segunda mano en el paseo de Maragall, 168 de Barcelona. Situada en el distrito de Sant Andreu, es la número 24ª de la entidad en la capital catalana y la 56ª en España. Es la segunda apertura que realiza la organización en dos meses: a finales de agosto inauguró una en el barrio de Les Corts, también en Barcelona (única ciudad del territorio catalán donde tiene tiendas).

La nueva tienda de Humana tiene 158 metros cuadrados de superficie comercial y ofrece 4.500 artículos seleccionados previamente en la planta de clasificación que la organización tiene en L'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).

Con esta apertura, la entidad sin ánimo de lucro supera las 100.000 prendas de ropa usada a la venta en Barcelona, repartidas entre los 24 establecimientos. "Es la mayor oferta de un mismo operador en el sector de la moda de segunda mano en Catalunya", tal como explica Rubén González, manager de Estrategia de Tiendas de Humana. "En nuestras tiendas trabajamos con ciclos de venta de ocho semanas. Es decir, cada ocho semanas cambiamos la colección en todos los puntos de venta -añade González-, lo que significa que en cada inicio de ciclo ofrecemos más de 100.000 artículos diferentes que llegan por primera vez a nuestros escaparates, procedentes de nuestra planta donde han sido clasificados. Originalmente, la ropa procede de las donaciones depositadas en los contenedores de color verde ubicados en las calles de Catalunya o en los puntos de recogida de nuestras propias tiendas".

Interior de la nueva tienda de Humana en Barcelona, la número 24 en la capital catalana. / HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO

Público más joven

El perfil del cliente medio de las tiendas Humana responde a una persona con un alto grado de fidelización, interesada en la moda sostenible y que aprecia al valor añadido del fin social de la ropa usada. Más allá de estos datos, la entidad destaca un factor clave en el sector: el rejuvenecimiento del público. "Hasta 2020, el segmento de los menores de 25 años representaba el 10% de nuestros consumidores; en la actualidad, se ha duplicado y alcanza el 20%", indica Rubén González, que considera que "tienen menos poder adquisitivo y al mismo tiempo apuestan por el menor impacto posible en el consumo".

Tiendas 'Familia' y 'Vintage'

Las tiendas Humana han vendido tradicionalmente todo tipo de ropa reutilizada, sin más distinciones. Desde hace cinco años, la entidad diferencia su oferta en las llamadas 'Tiendas Familia' (18 establecimientos en Barcelona) y 'Tiendas Vintage' (6 establecimientos). El nuevo punto de venta del Passeig de Maragall pertenece a la categoría de 'Familia'.

Además de ropa, la nueva tienda tiene un surtido de calzado y complementos. / HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO

Radiografía del sector

La moda de segunda mano en España: un estudio que radiografía el sector España cuenta con 800 tiendas de moda de segunda mano, la mitad de las cuales se

concentra en manos de cinco entidades de la economía social. La mitad de la oferta de ropa de segunda mano se concentra en tres comunidades autónomas (Catalunya, Andalucía y Comunidad de Madrid), mientras que las ciudades que aglutinan más tiendas son, por este orden, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Así lo indica un informe que radiografía el sector con datos del 2024.

El estudio cuantifica en 150 el número de establecimientos de moda de segunda mano en Catalunya: es la primera comunidad autónoma con más puntos de venta de ropa reutilizada por delante de Andalucía (123) y de la Comunidad de Madrid (106).