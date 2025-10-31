¿Cuándo es Halloween 2025 en España? Día y orígenes

La cada vez más tradicional fiesta de Halloween en España se celebra la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre y se convierte en la antesala de otra festividad más propia de estas latitudes como el día de Todos los Santos.

Origen de la Noche de los Muertos

Los disfraces de terror, las calabazas con sonrisa maligna y las peticiones de 'truco o trato' caracterizan una festividad de origen anglosajón pero que cuenta cada año en España con mayor seguimiento y que entre los más pequeños es ya una celebración propia.

Halloween procede de Irlanda y de la fiesta pagana Samhain o 'fin del verano', de transición entre la estación clara y la estación oscura. El nabo, y no la calabaza, fue el producto primigenio utilizado por los irlandeses para esquivar a los espíritus malévolos en la oscuridad del 31 de octubre. Más adelante, el excedente de calabazas en el cultivo y en el mercado motivó el reemplazo del nabo.

Posteriormente, de la cultura norteamericana se incorporó la costumbre de los disfraces para amenizar y expandir esta celebración a nivel internacional.

Qué significa la calabaza de Halloween

El símbolo de Halloween no es otro que la calabaza, un fruto alimenticio que sirve de decoración para esta festividad. De variedad francesa, la calabaza típica de esta fiesta representa el rostro iluminado de Jack O'Lantern, un granjero irlandés protagonista de una leyenda popular cuyo relato cuenta la sumisión del diablo al ser humano.

La transformación de este fruto en la faz de Jack O'Lantern se consigue con la apertura de la parte posterior, donde cuelga el rabo, extrayendo la pulpa y tallando en la parte delantera, con formas triangulares y disparatadas, los ojos, la nariz y los dientes de la boca.

La luz de una vela alumbró en sus orígenes la calabaza de Halloween, y sigue siendo un instrumento empleado, pero la aparición del alumbrado artificial y moderno de las bombillas ha reducido su uso. Aun así, la expresión tenebrosa de Jack O’Lantern vigilará una nueva Noche de los Muertos.