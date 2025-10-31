Cinco títulos destacados del Asian Film Festival Barcelona que no te puedes perder

En marcha desde el pasado miércoles, la nueva edición del Asian Film Festival Barcelona, certamen organizado por Casa Àsia, ofrece hasta el viernes 9 de noviembre una extensa programación de aproximadamente 120 películas. El festival contempla la diversidad geográfica y cultural –se han seleccionado filmes de China, Japón, Corea, Kazajistán, Singapur, Tailandia, Camboya, Vietnam, Filipinas, Afganistán, Pakistán, Irán, India, Sri Lanka, Nepal o Nueva Zelanda– y una amplia variedad estilística entre ficciones y documentales, de la película popular a la experimental. El festival se extiende por toda la ciudad, con sede en los Cinemes Girona, Zumzeig, Institut Français, Casa Seat, Soho House, UPC, ECIB, Biblioteca Districte 3 e Institut Confuci, y también en el canal de televisión en abierto Betevé y en la plataforma Filmin.

Seleccionamos cinco títulos de una oferta casi inabarcable.

Japón. Exploración de la conflictiva vida personal y obra del fotógrafo Masahiha Fukase, que publicó un libro con instantáneas de pájaros lejanos, su particular reflexión sobre la soledad y el aislamiento, y mantuvo una tormentosa relación con su esposa, modelo y colaboradora, Yoko Wanibe, a la que fotografió de forma casi obsesiva cada día durante los años de su matrimonio. El realizador británico Mark Gill ofrece la mirada del extranjero. Girona, sábado 1, 20.00 horas.

Mongolia-Australia. Reflexión documental sobre las diferencias vitales entre campo y ciudad a partir de la historia de una familia de pastores del desierto de Gobi formada por un matrimonio y sus cuatro hijos. Viven en armonía con la tierra, pero después de una devastadora tormenta, y con su rebaño diezmado, no tienen más opción que emigrar a la ciudad víctimas de un mundo que agoniza a causa de, entre otras cosas, el cambio climático. Zumzeig, domingo 2, 18.00 horas.

Irán. Un apasionante filme de montaje que revela los cambios, y también las involuciones, de la ciudad de Teherán a lo largo de 100 años. El director ha reconstruido la historia de la ciudad a través de un ingente material audiovisual de archivo que permite comprobar no solo las variaciones en su fisonomía arquitectónica: uno de los ejes de la película es la transformación sociopolítica de todo un país. Girona, miércoles 7, 16.00 horas.

Corea del Sur. Tras trabajar con directores surcoreanos tan importantes como Lee Chang-dong en 'Poetry', la realizadora Lee Mirang debuta con este largometraje sobre una profesora universitaria que es desahuciada de su piso después de haber sido despedida de su trabajo. Activista LGTBIQ+, no tiene otra solución que irse a vivir con su madre, pero esta no acepta que su hija se instale con su actual pareja. La madre, por su parte, cuida de una anciana con demencia senil. Girona, miércoles 7, 18.00 horas.

Filipinas. Lav Diaz es actualmente el cineasta filipino más importante dada la escasa relevancia que en los últimos años ha tenido quien fuera el gran representante de esta cinematografía en el panorama internacional, Brillante Mendoza. 'Phantosmia' la realizó en 2024. Una propuesta larga (246 minutos) que habla de un trauma del pasado que crea una especie de olor fantasma que solo puede curarse con una regresión. Posteriormente ha dirigido un filme sobre Magallanes protagonizado por Gael García Bernal. Girona, jueves 8, 10.00 horas.