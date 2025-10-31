El Festival de Cine LGTBIQ+ Endimaris Sitges celebra su quinta edición del 30 de octubre al 9 de noviembre y se consolida como una cita imprescindible para los amantes del cine. El festival pone el acento en la diversidad y el diálogo entre disciplinas artísticas y ofrece una programación comprometida con la diversidad, apostando por un cine nacional e internacional con temáticas LGTBIQ+.

La película que inauguró el festival es 'Plainclothes' (Incógnito), dirigida por el norteamericano Carmen Emmi que trata sobre la historia de un agente encubierto asignado para atraer y detener hombres homosexuales que desafía las órdenes de sus superiores cuando se enamora de un objetivo. El filme ganó el Premio del Jurado al mejor reparto en el Festival de Sundance.

El filme que pondrá final al festival será 'Cel meu, infern teu', el 9 de noviembre. La película está dirigida por el valenciano Alberto Evangelio y protagonizada por Tania Fortea y Víctor Palmero, y cuenta la historia de amor imposible entre Adela y Victoria, marcada por la represión y el rechazo de la sociedad en la España de los años 60 y 70.

En la sección Endimaris CAT+, el festival presentará películas catalanas que aún no se han estrenado en nuestro país, como 'Duro', un filme de Francesc Cuéllar sobre las violencias machistas, estructurado en varios relatos independientes, y 'Azul de niño', de Raul Guardans, que explora los límites del deseo, la traición y la necesidad de comprensión, en una historia íntima sobre lo que se oculta tras las relaciones.

En el ámbito internacional, Endimaris Sitges 2025 presentará grandes estrenos, como '3670', ópera prima del director coreano Joonho Park, que narra la conmovedora historia de Cheol-jun, una persona LGBTQ norcoreana que busca el amor y la felicidad a través de su amistad con un compañero surcoreano llamado Young-jun.

Otra película destacada es 'Things Like This', dirigida por el activista y director Max Talisman, quien también interpreta a uno de los personajes principales junto a Joey Pollari (Monster). El filme cuenta cómo Zack Anthony, un escritor con dificultades, y Zack Mandel, ayudante de agente en una relación estancada, descubren un pasado compartido que parece predestinado.

El festival también otorgará dos premios especiales. Por un lado, el Premio Endimaris Especial a la Mostra Cinema Fire LGTBIQ+ de Barcelona, en reconocimiento a su incansable labor durante estas tres décadas en las que ha sido un pilar fundamental para dar visibilidad al colectivo a través del cine.

Por otro lado, se dará el Premio Endimaris Categoría Cine 2025 a 'Molt lluny', de Gerard Oms, en reconocimiento a la autenticidad con la que muestra la realidad de lo que puede suponer para un joven rodeado de heterosexuales aceptar su naturaleza e intentar avanzar en un entorno machista. Este premio incluye una mención especial a la memorable interpretación de Mario Casas, un ejercicio artístico que emociona por la gran verdad que transmite en cada gesto, palabra y movimiento.

Además de los estrenos y los cortos en competición, el festival incluirá actividades paralelas dirigidas a la industria, sesiones especiales para escuelas y una proyección temática con código de vestimenta, que conmemorará los 50 años del estreno del filme de culto The Rocky Horror Picture Show.