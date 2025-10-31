El Editorial de Cristina Villanueva: Celebremos la vida

Hoy celebramos la vida, en el Día de Todos los Santos, el día en que recordamos y respetamos a nuestros muertos. Porque no hay manera de vivir sin morir. Pero, ¿nos gusta celebrar la muerte?

Cada vez celebramos más Halloween y vamos menos a los cementerios… ¿Nos da miedo mirarla de frente? Sí. Vivimos de espaldas a la muerte, como si ignorarla nos alargara la vida. Nos cuesta mostrar la tristeza, dejarnos llorar… Pero la muerte puede enseñarnos a vivir mejor.

Tenemos ejemplos de vitalidad: mujeres que viven cien años y retratan un mundo lleno de fuerza y de luz, reivindicando una vejez plena. Es, en realidad, una lección de vida.

Que no nos falte un último baile… Quizá morir no sea lo contrario de vivir, sino otra manera de haber vivido.

