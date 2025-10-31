Opinión | 'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: Celebremos la vida
Hoy celebramos la vida, en el Día de Todos los Santos, el día en que recordamos y respetamos a nuestros muertos. Porque no hay manera de vivir sin morir. Pero, ¿nos gusta celebrar la muerte?
Cada vez celebramos más Halloween y vamos menos a los cementerios… ¿Nos da miedo mirarla de frente? Sí. Vivimos de espaldas a la muerte, como si ignorarla nos alargara la vida. Nos cuesta mostrar la tristeza, dejarnos llorar… Pero la muerte puede enseñarnos a vivir mejor.
Tenemos ejemplos de vitalidad: mujeres que viven cien años y retratan un mundo lleno de fuerza y de luz, reivindicando una vejez plena. Es, en realidad, una lección de vida.
Que no nos falte un último baile… Quizá morir no sea lo contrario de vivir, sino otra manera de haber vivido.
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
- Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi
- Bárbara Lennie: 'Mientras la Guerra Civil y el franquismo sigan sin estudiarse en los colegios, los jóvenes seguirán sin saber lo que dicen al hablar de ello
- Respira' regresa a Netflix con el debut como actor de Pablo Alborán: 'El personaje no estaba escrito para él
- Esta es la letra de 'Berghain', la nueva canción de Rosalía, primer 'single' de 'Lux
- Sijena cambia las reglas del juego: 'Si las pinturas se pueden mover, también puede hacerlo la Dama de Elche
- El regreso de los Pecos: 'No paraban de gritar, y a nosotros lo que nos gustaba era que nos escucharan
- El 'Col·lapse' de TV3 y Juan del Val