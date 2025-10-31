El transgresor David Delfín resucita en un documental y una exposición

La historia del diseñador David Delfín (Diego David Domínguez González; Ronda, Málaga, 1970 - Madrid, 2017) no puede entenderse sin la polémica y el escándalo que suscitó su primer desfile en la entonces llamada Pasarela Cibeles. Corría 2002, y Delfín presentó su colección 'Cour des miracles' con modelos con la cara tapada por capuchas y con sogas al cuello, en un contexto que algunos interpretaron como "sadomasoquista". Esta colección generó una gran polémica en la industria de la moda y en la sociedad española, llegando a provocar el abandono del desfile por parte de la organización y generando debates en los medios. Hoy, seguramente, no hubiera ocurrido ningún escándalo.

Icónico y transgresor, Delfín ha sido el diseñador de moda español más impactante del inicio del nuevo siglo. Un avanzado que aunó arte y moda para lanzar reivindicaciones y su modo de pensar. A través de colecciones que desafiaban las normas de género y estética, convirtió la pasarela en un espacio de provocación y reflexión social, consolidándose como una de las voces más innovadoras y valientes del diseño español contemporáneo.

Su figura y su legado coinciden ahora en un triple homenaje: por un lado, el festival de cine de Valladolid, la Seminci, presenta este viernes el documental 'David Delfín. Muestra tu herida'. La cinta, de RTVE Play y dirigida por César Vallejo, Ángela Gallardo y Rafael Muñoz, se presenta dentro de la sección 'Tiempo de historia'. Con un enfoque artístico y alejado del biopic tradicional, el trabajo busca acercarse al hombre y al creador, fallecido en 2017 a la edad de 46 años tras una larga lucha contra el cáncer cerebral que le detectaron un año antes.

Cartel del documental 'David Delfín. Muestra tu herida'. / RTVE PLAY

El filme, que muestra el universo personal y profesional del creador desde una nueva perspectiva, se estrenará el viernes 7 de novimebre en RTVE Play, y el domingo 9 se emitirá en el espacio de 'Imprescindibles' de La 2.

Fiel retrato

La familia de David Delfín y la familia Postigo participan en el documental junto a las personas que formaron parte de la vida del modista. Alaska, Mario Vaquerizo, Félix Sabroso, Juan Duyos, Pepón Nieto y muchos otros comparten sus recuerdos para hacer un fiel retrato de David Delfín.

El diseñador David Delfín y la modelo Bimba Bosé, en 2009. / EFE / MIGUEL RAJMIL

El documental muestra cómo desde el primer momento el atrevimiento de Delfín le granjeó el respeto y la admiración de las nuevas generaciones, hasta dar el salto en colaboraciones con empresas y editoriales discográficas, y diseños al servicio de marcas de relieve internacional. Fue un artista multidisciplinar que tuvo varias incursiones en el cine que merecieron la atención de la Academia del Cine cuando su cortometraje 'V.O.' fue nominado a los Premios Goya, e incluso colaboró en el diseño del vestuario de artistas y profesionales asistentes a las galas.

De todo ello habla 'David Delfín. Muestra tu herida', que también evoca la gran relación personal y profesional que sostuvo con la modelo Bimba Bosé: vidas paralelas que acabaron en 2017, con unos meses de diferencia, de la misma manera.

Varios diseños de David Delfín expuestos en el Museo Patio Herreriano. / Museo Patio Herreriano

'En tránsito'

El estreno del documental ha tenido este jueves su previa y complemento con la inauguración de la retrospectiva 'David Delfín. En tránsito', en el claustro alto de un antiguo monasterio de San Benito (siglo XII) que desde 2002 alberga el Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano.

Una de las aulas del claustro alto acoge, hasta el 11 de enero, un muestrario de 150 piezas donde figuran trajes, bolsos, zapatería, camisetas y elementos de diseño gráfico industrial con la firma de David Delfín, perteneciente a todas las épocas de su trayectoria.

Ha sido cedido para la ocasión por la Fundación Antoni de Montpalau que posee la mejor y más amplia colección de moda: más de 20.000 elementos de indumentaria fechados entre el siglo XX y la actualidad.

'David Delfín. En tránsito' es un proyecto de Josep Casamartina i Parassols e Ismael Núñez Muñoz, de la Fundación Antoni de Montpalau, que atesora un importante fondo de trajes, complementos y documentación de David Delfín, a partir del cual se estructura el discurso de la exposición.

El concepto de la exposición responde a los múltiples significados de la palabra 'tránsito': el hecho de que se haga en un antiguo monasterio benedictino y justo en las alas del claustro; 'tránsito', como algo que fluye en movimiento con un montaje singular a partir de cajas de embalajes de arte del propio museo; por otro lado también porque la exposición irá acompañando las diversas presentaciones del documental; y finalmente, ya en un sentido místico, 'tránsito', como el paso de la vida a la muerte y la trascendencia.

La exposición también incluye vídeos de los desfiles más representativos y una vez estrenado el documental en la Seminci, también se incluirá en el discurso de la exposición.