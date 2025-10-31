Una divertida 'troupe' de vampiros, en ruta de Barcelona a Transilvania

En esta surrealista ‘road movie’ salpicada de necesario humor transita una insólita ‘troupe’ de personajes, un buen puñado de ellos vampiros a su pesar, "muy solos y perdedores. Son náufragos". Van tropezando en un viaje con meta en Transilvania en un viejo Citroën 2 CV, que es también un "viaje emocional dentro de sí mismos", apunta la dibujante Raquel Gu. ‘Margarita contra los vampiros’ (Liana Editorial / ‘La senyora Marga i els vampirs’, en catalán, en Finestres), oportuna lectura para Halloween (y más allá), les embarca en una aventura iniciática repleta de cameos (como David Lynch) y una cantidad apabullante de referentes culturales y populares, marca de la casa, porque junto a Gu apuntala el cómic el escritor y guionista Javier Pérez Andújar, quien define la historieta que han tramado a dúo como "una historia onírica de vampiros anclada en la vida actual gracias a una señora mayor que vive sola en su piso de Barcelona; una mujer en estado de indefensión colocada en una situación fantástica donde la ayuda gente que se siente tan como ella".

Javier Pérez Andújar y Raquel Gu, autores del cómic 'Margarita contra los vampiros', en la sede de la editorial Finestres, en Barcelona. / Mar Armenteros

El cómic presenta a Quico, joven clavadito al pianista chino Lang Lang, que lleva un bar en el barrio del Clot al que va cada día Marga y donde coincide con Miguel, un antiguo legionario tuerto. Es un inicio inspirado en una inquietante anécdota que originó el libro: Gu (Barcelona, 1972) y Pérez Andújar (San Adrià de Besós, 1965) hablaban de hacer unas tiras mientras tomaban algo en el mismo local que recrean, llevado por un camarero oriental, y se les acercó un extraño hombre con un parche en el ojo que les dejó un papelito con la condición de que no lo abrieran hasta salir a la calle. En él había un pato dibujado y la frase: "Id con cuidado con los vampiros", tal cual. Un poco más allá, en la calle de Enamorats, los dos autores vieron a una señora mayor, la futura Marga (inspirada además en una mujer de una foto de Francesc Catalá Roca), con un carrito de la compra saliendo de una victoriana y "pintoresca" tienda de magia, Selecciones Mágicas, donde se puede ver, afirman, hasta un "autógrafo de Houdini". Con esos mimbres, la chistera de la que sacar este cómic estaba servida.

‘Margarita contra los vampiros’ / Raquel Gu y Javier Pérez Andújar

"Vivimos una época de miedos, sombras e inquietudes y nos sentimos vampirizados" Javier Pérez Andújar

"No puedo concebir un libro sin pinceladas de humor" -admite Gu, autora de ‘La edad estupenda’ y veterana de ‘El Jueves’-. El de Marga tiene un punto de ingenuidad que es lo que la salva". "La gente de la calle tiene retranca. El sentido del humor es popular, es lo que le queda al pueblo", añade Pérez Andújar, siempre defensor de los tebeos, pero que hasta el año pasado no debutó con su primer cómic, ‘El designio’, con Laura Pérez Vernetti. Ahora, con este nuevo trabajo, el autor de ‘El año del búfalo’ (Premio Herralde 2021) o ‘Los príncipes valientes’ rinde homenaje a la cultura popular y la mitología europea mediterránea a partir del "gran mito europeo de los vampiros que se universalizó con Bram Stoker". "¿Quién nos chupa hoy la sangre? En realidad vivimos una época de miedos, sombras e inquietudes y nos sentimos vampirizados. El tiempo para mí es también la sangre, que se nos escapa por todas partes", reflexiona.

‘Margarita contra los vampiros’ / Raquel Gu y Javier Pérez Andújar

Es una historia de incomunicación y de amistad entre gentes muy distintas entre sí, defienden. "La riqueza está en la diversidad, en la diferencia". Cuando Virgilio, su particular conde Drácula inspirado en el Nosferatu de Murnau, "aparece en las vidas de algunos personajes, estos se agarran a él para no estar solos", señala Gu, que también acaba de publicar '¿Es una bruja? Mitos, mentiras y realidad' (Garbuix Books). Uno de los personajes se parece a Miguel Gila, otra es una reportera de guerra, Maruxiña, clon de la periodista Maruja Torres. "No le pedimos permiso, pero se lo ha tomado bien -afirman-. Es la indomable de la pandilla, la única que no es vampirizada". Con ella, además de Marga, Quico y el veterano legionario Miguel, una pareja de góticos punks, una marquesa de la Revolución Francesa que a punto estuvo de ser guillotinada o el perro Macuto.

‘Margarita contra los vampiros’ / Raquel Gu y Javier Pérez Andújar

Gu y Pérez Andújar convierten el apéndice de agradecimientos en un juego-guía de los dispares referentes e influencias que recorren cada página: tebeos, cine, literatura, música, arte... De Astérix a Corto Maltés, pasando por Sherlock Holmes, el Carvalho de Vázquez Montalbán, Hansel y Gretel, Vicky el Vikingo, Pipi Calzaslargas, Tim Burton, Raimon, Dona Urraca, ‘El Danubio’ de Claudio Magris, The Cure, Beaudelaire, Bob Dylan, Spirou, ‘Ana Karenina’ de Tolstoi, la película ‘Tiburón’, Hergé, Purita Campos y su ‘Esther y su mundo’, al "maestro Ibáñez", las exdibujantes de ‘Charlie Hebdo’ Coco y Catherine Meurisse... Todo un viaje que deja sin aliento.