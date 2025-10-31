10 películas de estreno en plataformas que no puedes perderte este noviembre

Los estrenos en plataformas se nutren este mes de variopintos documentales sobre ‘Avatar’, la mítica ‘The rocky horror picture show’ y John Lennon & Yoko Ono, comedias románticas con la recuperara Alicia Silvestorne, reflexiones sobre los ‘reality show’, los cuentos animados del Dr. Seuss, una muestra de la modalidad en boga de las comedias de acción y el remake de un clásico del thriller sicológico y de terror de los 90, ‘La mano que mece la cuna’.

‘Dr. Seuss: Los sneetches’, de Bronagh O’Hanlon Una película de animación basada en el rico imaginario del escritor Theodor Seuss, conocido como Dr. Seuss, adaptado al cine en obras tan particulares como ‘Los 5000 dedos del Doctor T’, ‘El grinch’ y ‘El gato’. Los ‘sneetches’ son animales de vientre liso o vientre estrellado que sirvieron a Seuss para hablar de la diferencia y la integración. Lunes 3, Netflix

‘Fuego y agua: cómo se hicieron las películas de Avatar’, de Thomas C. Grane. Documental centrado especialmente en el rodaje y las cuestiones técnicas de la segunda película de la franquicia, ‘Avatar: el sentido del agua’, pero que también cuenta aspectos relativos de la preparación y realización de la tercera, ‘Avatar: Fuego y cenizas’, con estreno en salas previsto para el próximo 19 de diciembre. Viernes 7, Disney+

‘Una Navidad ex – cepcional’, de Steve Carr Una comedia romántica más o menos clásica que se adelanta a los festejos navideños. Una pareja a punto de divorciarse decide pasar una última Navidad con sus hijos. La aparición de la nueva novia del esposo trastoca los planes iniciales. Para incondicionales de la protagonista de ‘Clueless (Fuera de onda)’, Alicia Silverstone. Miércoles 12, Netflix

‘La mano que mece la cuna’, de Michelle Garza Remake del filme homónimo de 1992 en el que Rebecca De Mornay encarnó a una sicópata que se hace pasar por niñera. El personaje está interpretado en la nueva versión por una de las mejores actrices del actual cine de terror, Maika Monroe, protagonista de ‘Longlegs’, ‘It follow’ y la anunciada continuación de esta última, ‘They follow’. Miércoles 19, Disney+

‘Las locuras’, de Rodrigo García La última película de Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez y adalid del cine de historias cruzadas (‘Cosas que diría con solo mirarla’, ‘Nueve vidas’). Aquí sigue durante un solo día en Ciudad de México a seis personajes distintos que acabarán interconectados, sea por lazos de familia o producto del azar. Jueves 20, Netflix

‘Diamante en bruto’, de Aghate Riedinger Una reflexión sobre las redes sociales, las ‘celebrity’ y la actual cultura televisiva del espectáculo que compitió en el festival de Cannes de 2024. Su protagonista es una joven que vive con su madre y hermana en una localidad del sur de Francia. Para escapar de la rutina se presenta, con éxito, a un ‘reality show’ llamado ‘La isla de los milagros’. Viernes 21, Filmin

‘Plan en familia 2’, de Simon Cellan Jones Dos años después de ‘Plan en familia’, comedia de acción con un exasesino (Mark Wahlberg) que intenta llevar una modélica vida familiar con su esposa (Michelle Monaghan) y sus hijos, llega una segunda entrega con los mismos intérpretes e idéntico planteamiento: las violentas sombras del pasado del protagonista emergen en plenas vacaciones navideñas por Europa. Viernes 21, Apple TV

‘One to one: John & Yoko’, de Kevin Macdonald y Sam Rice-Edwards El filme se centra el concierto benéfico de John Lennon y Yoko Ono en Nueva York, en 1972, y es también un documento sobre la era Nixon. Incluye películas caseras y la filmación restaurada del concierto. Uno de los dos directores, Kevin Macdonald, es responsable de documentales sobre el director Howard Hawks, los músicos Bob Marley y Mick Jagger y el carnicero nazi Klaus Barbie. Sábado 22, Movistar Plus+

‘The rocky horror picture show, el extraño viaje’, de Linus O’Brien Musical y película de culto, obra clave en las reivindicaciones queer, parodia del terror clásico… De todo se ha escrito sobre la obra de Richard O’Brien llevada al cine en 1975. La editorial Dos Bigotes publica un ensayo sobre el tema y ahora llega al ‘streaming’ este documental definitivo con presencia de Tim Curry y Susan Sarandon, entre otros. Pudo verse en el festival de Sitges. Viernes 28, Filmin