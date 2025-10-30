10 series y películas para ver en plataformas este Halloween

Desde hace ya varias semanas, las plataformas han ido engordando sus catálogos con novedades (o nuevos rescates) de terror con los que animar el llamado 'shocktober' y ponernos las cosas fáciles para el clímax final de Halloween (o, de acuerdo, víspera de Todos los Santos). Por si alguien todavía no tiene el menú preparado, aquí hacemos un repaso de títulos recién llegados al 'streaming' que merecen consideración.

'Alta tensión' acontra+ acaba de recuperar, en exclusiva, esta película clave del llamado 'nuevo extremismo francés' de principios de siglo, estrenada en Estados Unidos con diversos cortes para esquivar la calificación NC-17, que prohibe la entrada a menores de 17 años. La historia que cuenta parece conocida: dos estudiantes universitarias, Marie (Cécile de France) y Alex (Maïwenn), deciden pasar un fin de semana tranquilo en la casa de campo familiar de la segunda, y ya la primera noche, un psicópata lo estropea todo. Su director, Alexandre Aja, logró hacer nuevo lo viejo a través de una mezcla sorprendente de estilización y visceralidad y un final que acabó siendo bastante controvertido. Disponible en acontra+.

'La cita' Desde hace un tiempo especializado en comedias de terror (como 'Feliz día de tu muerte' y su secuela), el director Christopher Landon aplica aquí su visión lúdica a la clase de 'thriller' paranoide que asociamos con Hitchcock y De Palma. Lo más terrorífico sucede al principio de la historia, cuando la terapeuta Violet Gates (Meghann Fahy, de 'The White Lotus' y 'Sirenas'), viuda y con un hijo pequeño, empieza a recibir memes cada vez más amenazadores durante una primera cita en un restaurante de lujo en lo alto de un rascacielos de Chicago. Sin dar muchos detalles, avisaremos que la trama se vuelve progresivamente más absurda hasta desembocar en un inesperado (quizás innecesario) despliegue de acción. Disponible en SkyShowtime.

'Hammer: Héroes, leyendas y monstruos' ¿Y si aprovechamos (al menos parte de) la noche para informarnos sobre el cine que nos gusta? Por ejemplo, viendo este documental de Benjamin Field en celebración del 90º aniversario de la productora Hammer, que entre los 50 y los 70 causó sensación con sus películas de terror gótico sobre Drácula, Frankenstein o La Momia, monstruos clásicos a los que aportaron color intenso, una elegancia muy británica y un erotismo convertido, desde finales de los 60, en pura 'sexploitation'. En la película se recuerda a sus estrellas, directores, productores, guionistas o compositores con ayuda de expertos en la compañía o cineastas de la talla de Tim Burton, Joe Dante y John Carpenter. Disponible en Filmin.

'It: Bienvenidos a Derry' El director Andy Muschietti ya rodó más de 300 minutos de adaptación de 'It (Eso)', uno de los libros más queridos de Stephen King, en el díptico cinematográfico de hace unos años, pero quiso seguir explorando la mitología de esa entidad cósmica manifestada como el payaso Pennywise. El resultado es 'It: Bienvenidos a Derry', serie precuela que expande los interludios de la obra de King y propone, de paso, una historia nueva. En la Derry de 1962, un grupo de niños empieza a investigar la desaparición de un compañero de clase y casi amigo, a la vez que un comandante de las Fuerzas Aéreas (el excelente Jovan Adepo) se instala con su familia en el pueblecito en busca de una normalidad que, claro, no llegará. Disponible en HBO Max.

'The monkey' Otra adaptación de Stephen King, en este caso de aquel relato de 1980 sobre un mono de juguete que parece llevar la desdicha allá por donde va. Como Jeremy Irons en 'Inseparables' o Michael B. Jordan en 'Los pecadores', Theo James encarna a dos hermanos gemelos. Son Hal y Bill Shelburn, distanciados desde hace un tiempo y reunidos para destruir al terror titular, herencia de su padre, antes de que acabe con todos sus seres queridos y conocidos. Dirige el gran Osgood Perkins, una de las voces más personales del terror reciente, autor de pequeñas joyas como 'Soy la bonita criatura que vive en esta casa' y 'Gretel & Hansel' antes de triunfar a nivel más mainstream con 'Longlegs' y la propia 'The monkey'. Disponible en Movistar Plus+.

'Monstruo: La historia de Ed Gein' Tras explorar las biografías del ‘carnicero de Milwaukee’ y los hermanos parricidas Erik y Lyle Menendez, el productor Ryan Murphy y su cómplice habitual Ian Brennan dedican la nueva entrega de la serie antológica 'Monstruo' a Ed Gein, el granjero tristemente conocido, sobre todo, por desenterrar cadáveres y usar piel, huesos y partes humanas para hacerse máscaras, trajes u objetos decorativos. La serie cuenta su historia, pero también de la cultura pop que le influyó y a la que él influyó, como las míticas películas de terror 'Psicosis', 'La matanza de Texas' y 'El silencio de los corderos’. Quizá cueste creerlo, dado lo truculento de su material de base, pero la serie es visualmente bellísima; su fotografía, rica en matices, está firmada por Michael Bauman, hombre de confianza de Paul Thomas Anderson. Disponible en Netflix.

'Regalo maldito' Al director Bryan Bertino hay que estarle eternamente agradecido por 'Los extraños', depurada muestra del subgénero invasión doméstica a la que no hacía falta dar infinitas secuelas. Solo por esa obra maestra, algunos le seguimos allá donde va, sin dudarlo. Y dimos 'play' rápidamente a 'Regalo maldito', oscura fábula sobre una treinteañera sin rumbo (Dakota Fanning) que un mal día, otro más, recibe la visita de una anciana que le entrega una pequeña caja de madera y un reloj de arena y le informa que va a morir esa noche. Para evitarlo, ha de darle a la caja algo que odio, algo que necesite y algo que ame. Bertino puede recurrir aquí en ocasiones al terror gráfico, pero consigue impactar sobre todo con los temblores psicológicos. Disponible en SkyShowtime.

'Talamasca: La orden secreta' La presencia del magnético secundario William Fichtner es el mejor aliciente de esta nueva serie del llamado Universo Inmortal de Anne Rice tras 'Entrevista con el vampiro' y 'Las brujas de Mayfair.' El antiguo Alexander Mahone de 'Prison break' (entre tantas, tantas otras cosas) encarna a Jasper, misterioso estadounidense que ha tomado el control de la Casa Madre de la organización titular, dedicada a proteger a la humanidad de los vampiros, fantasmas, demonios y brujas dispersos alrededor del mundo. Es otra nueva serie de espionaje, solo que con ángulo sobrenatural. Disponible en AMC+.

'Verdaderamente aterrador' Producida por James Wan (creador del universo 'Expediente Warren'), esta miniserie recuerda historias de fantasmas (supuestamente reales) sirviéndose de recreaciones producidas con primor y entrevistas actuales a quienes sufrieron esos encuentros. Los tres episodios de 'Erie Hall' abordan el caso de un joven atleta acosado, al parecer, por una entidad en sus primeros días en la Universidad de Geneseo (Nueva York) en otoño de 1984. Y los dos de 'Esta casa me asesinó' explican la odisea de una joven familia que, como sugiere el título, compró una mansión victoriana con turbio pasado y no salió huyendo a la primera señal de peligro sobrenatural. Disponible en Netflix.