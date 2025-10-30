Roberto Alagna enamora en el Liceu

La trayectoria de Roberto Alagna ha estado vinculada desde sus inicios al Liceu: su primer éxito llegó con su debut en el Gran Teatre en 1991, con un maravilloso Rodolfo de ‘La Bohème’ junto a la legendaria Mirella Freni, antes de una súbita visita al año siguiente para salvar una función con su espléndido Alfredo al lado de la juvenil ‘Traviata’ de Verónica Villarroel. Con Giacomo Puccini se presentó aquí y ahora regresó con un monográfico dedicado al compositor.

En gran forma, con una zona aguda especialmente segura y controlada, dominio del ‘fiato’, un fraseo propio de los más grandes y generosa proyección, Alagna triunfó en una noche cargada de fuerza y pasión, mucho más cómodo en el canto expansivo que en el sutil. Acompañado al piano con mimo por Jeff Cohen (¡cómo se añoró la orquesta en este repertorio!), la velada comenzó con “Torna ai felici dì”, de ‘Le Villi’ –la primera y poco conocida de las 13 óperas de Puccini que él mismo retocó hasta cuatro veces–, seguida de “Orgia, chimera dall’occhio vitreo”, de la segunda ópera del italiano, Edgar’, también un fracaso que nunca se programa. En ambas, sin embargo, se evidencia el vuelo melódico de un compositor que llegaría a ser un genio del teatro musical de todos los tiempos.

Tras el ‘intermezzo’ de ‘Le Villi’, conocido como ‘La tregenda’ en transcripción para piano solo, llegaron tres joyas del primer gran éxito de Puccini, ‘Manon Lescaut’, el fragmento “Tra voi belle, brune e bionde”, la deliciosa aria “Donna non vidi mai” y la trágica “No!... Pazzo son!... Guardate” –precedida del impresionante ‘Intermezzo’ de la misma obra en versión para piano– en las que la voz del tenor francés se escuchó en todo su elemento.

La segunda parte arrancó con “Che gelida manina”, de ‘La Bohème’, aria que sonó fresca y juvenil después de habérsela escuchado en este mismo escenario hace 35 años, seguida de una versión sin el do, también escrita por Puccini. Las ovaciones siguieron con otra joya ideal para el actual estado vocal de Alagna, “E lucevan le stelle”, de ‘Tosca’. Tras un arreglo de melodías de 'Butterfly’ llegó una espectacular “Addio, fiorito asil”, antes de “Ch’ella mi creda” de ‘La fanciulla del West’, todo pasión, para culminar con la popular “Nessun dorma” de ‘Turandot’, antes, claro, de las propinas de rigor.