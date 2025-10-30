Nelson Valente crea una comedia para las T de Teatre para "reír a carcajada limpia"

Los problemas mentales, la familia y en particular, la relación de tres hermanas centran 'Avui no ploraré', la nueva comedia que el autor y director argentino Nelson Valente ha diseñado a la medida de las T de Teatre. Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla y Àgata Roca protagonizan la obra junto a Jordi Rico y Albert Ribalta, con quienes ya habían colaborado en anteriores proyectos de la compañía. En un ensayo de la obra al que acudieron algunos medios de comunicación El Periódico pudo comprobar la buena factura de este nuevo proyecto que se estrenará en diciembre en el Teatre Goya. "Es una obra ideal para las Navidades", señalan con ironía las intérpretes de T de Teatre. "Si no hacen la catarsis en casa la pueden hacer en el teatro", bromean en un pequeño descanso durante un ensayo que dejó buenas sensaciones.

Escrita pensando en cada uno de los intérpretes, 'Avui no ploraré' tiene algo de 'Las tres hermanas' de Chéjov. "Hay alguna referencia porque he leído mucho a Chéjov y está en mi inconsciente", indica.

Como ocurre a menudo en esas comidas o cenas en las que se reúnen todos los parientes, siempre puede haber alguien que se ofenda por un comentario, una broma o un recuerdo. Sin querer hacer 'spoiler', lo que sí se puede decir que 'Avui no ploraré' es una comedia catalana a la argentina. Es decir, sin llegar a esa polifonía de voces donde todo se entiende que es marca de la casa del teatro argentino, la compañía aspira a ello de cara al estreno en el festival Temporada Alta el 5 de diciembre antes de empezar funciones en Barcelona el 19 del mismo mes.

Desde que vieron 'El loco y la camisa' las T de Teatre querían trabajar con Valente. "Nos encanta su manera de escribir geniales diálogos y de hablar de cosas cercanas con las que la gente se puede identificar a través de un humor, que a veces puede ser muy bestia, cínico y hasta puede resultar incómodo", resaltan. "La obra es del estilo de 'El loco y la camisa'. Con ella la gente se reía a carcajada limpia así que deberíamos suceder lo mismo en esta", señala el autor y director. "Lo que nos gusta de Nelson es su capacidad para ponerte en una coctelera y agitarte. Es chulo ver cómo te saca de tu zona de confort", dicen. Y les encanta su trabajo con los actores. Como en otras obras, 'Solo llamé para decirte que te amo' o 'Els gossos' por ejemplo, más que apoyarse en la acción, la base es el trabajo de actor y los diálogos.

La obra está protagonizada por tres hermanas, Llum (Carme Pla), Lola (Mamen Duch) y Bibiana (Àgata Roca) que se reúnen en casa de una para celebrar la salida del psiquiátrico de una de ellas. La llegada por sorpresa de Oltra (Marta Pérez), excéntrica amiga de Llum que se ha fugado de una institución mental, alterará el reencuentro familiar en la que también participan Miguel (Jordi Rico), el esposo de Bibiana y Gerard (Albert Ribalta), el marido de Lola. Al final resultará que todas están bastante locas y que la más cuerda, dentro de todo, es la hermana que acaba de salir de la clínica tras un intento de suicidio.

Gerard es un señor que vive de rentas bastante prepotente, inflexible "y con una visión muy radical", explican, y Miguel es un contable endeudado y en paro. La presencia de Oltra, el único personaje ajeno a la familia actúa como detonador y hará saltar por los aires la pretendida paz familiar. "Oltra sabe tocar el punto débil de cada personaje", comentan. Ella hará explotar una situación que venía cociéndose desde hace tiempo debido a las rencillas, los fantasmas familiares y a los roles que cada uno ha ido asumiendo en este clan.

Locos y normales

"La locura de ser normal en la sociedad donde vivimos, la empatía y la ausencia de ella son algunos de los sujetos de los que trata la obra", afirma Valente, cuyo texto ha sido traducido al catalán por Sergi Belbel. El autor argentino vuelve a la familia y a la incomunicación pero también habla de salud mental en 'Avui no ploraré'. "Habla de la salud mental de las familias con la normalidad como locura y la locura, un poco, como normalidad". Todos los personajes esconden algo, guardan algún secreto. "Bibiana es la pequeña. Es muy provocadora y un poco cínica. Mantiene una relación bastante tensa con Lola. Es la que apaga los fuegos pero está fatal. Tiene un problema con el alcohol", dice Roca acerca de su personaje. "Lola es la hermana mayor y se encarga de las otras dos hermanas pero le falta empatía con ellas por su relación con su marido. Y es que Lola se define porque está casada con Gerard, una pareja que se le impone. Han tenido hijos y nietos y por ellos aguanta pero hay cosas que no le gustan. Su relación es de amor-odio", comenta Duch. "Mi marido en la obra es muy diferente: es un calzonazos" apunta Roca "Estamos enamorados pero mantenemos una relación un poco contradictoria".

Para Marta Pérez "Oltra es un personaje que lleva tiempo en una institución y que nunca nadie se ha dignado a mirar, desde pequeña. Todavía hoy sigue queriendo llamar la atención y cree que si alguien tiene problemas se le ha de ayudar. Se vuelve Capitán América y en este caso ayudar a Llum es su misión. Es un personaje que vive más fuera que dentro de la realidad", explica Pérez. "Es que ayudándola se ayuda a ella misma, es como su tabla de salvación", añade Pla, que encarna a Llum.

Las T de Teatre suelen rascar en las pequeñas miserias del ser humano mediante el humor en sus obras. "En lugar de hablar de dramas mediante la comedia ahora nos hallamos ante una súper comedia. Aunque la gente reirá mucho, también habrá momentos incómodos", apuntan las actrices. Y Valente añade: "Habrá 80 minutos de risa y 10 en los que uno pensará: ¿pero de qué me estoy riendo?". Su intención es llegar a hacer aquello que tan bien hacen los argentinos "hablar todos a la vez en escena y lograr que el público no se pierda nada". Y admite que en el teatro catalán la tradición es otra. "Aquí cuesta eso de hablar todos al mismo tiempo por un tema de respeto del texto del otro. En Argentina, como nosotros tenemos poco apego a la ley, al respeto, nos lo saltamos". "Pues aquí si no nos dan el pie exacto, no hablamos", rematan las T de Teatre.

La escenografía giratoria de este montaje dará mucho juego. Representa diferentes espacios de la casa de Lola y Gerard. "Incluso las paredes se mueven para crear muchos espacios. La obra tiene algo de vodevil pero aquí en lugar de abrirse puertas se mueven las paredes".