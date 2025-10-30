Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

Del latín al ucraniano: Rosalía cantará en 13 idiomas en su nuevo disco

La cantante de Sant Esteve Sesrovires se atreve con el latín, el ucraniano y el siciliano en «Lux»

La cantante Rosalía.

La cantante Rosalía. / ALBA GIRALDO| Marechal Aurore/ABACA / GTRES

Alba Díaz

El mundo le ha escuchado cantar en catalán, castellano e inglés. En Berghain, Rosalía ya ha adelantado que también se atreve con el alemán. En total, en Lux, el cuarto trabajo de estudio de la de San Esteban Sesrovires, el artista cantará en 13 idiomas distintos.

En una entrevista para 'Popcast', un podcast del New York Times, Rosalía ha explicado que esta decisión bien dada por su pretensión a aprender otras lenguas y entender el mundo. "A través de entender mejor al otro, quizás puedes entender mejor y puedes amar" argumentaba. El próximo 7 de noviembre, fecha de lanzamiento del nuevo disco, los fans del artista podrán oírla entonar en siciliano, ucraniano y latino, entre otras lenguas.

La artista ha adelantado algunos trozos de canciones en el podcast, donde se pueden escuchar algunos segundos de temas como 'Dios es un stalker' o 'Sexo, violencia y llantas'.

