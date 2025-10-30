Julio Medem: "Tras ver ‘Lucía y el sexo’ muchas mujeres quisieron dar una nueva oportunidad a sus vidas"

Lucía y el sexo tuvo un montaje alternativo para distribuirse en EEUU. ¿Ahora habría todavía más censura?

En la primera versión española había dos planos con penetración, con sexo explícito, y los quité, pero mantuve dos momentos donde se ve la mano de ella y el pene erecto de él, y eso en EEUU lo eliminaron. Yo ya sabía que podían hacerlo, me lo dijeron, por lo que tenía preparados dos planos de reserva. No sé qué ocurriría ahora con este lenguaje sexual explícito, aunque está claro el retroceso generalizado que viven hoy día y lo preocupante que es en cuanto a derechos democráticos. Trump ya avisó de que iba a ser un dictador y vemos que la democracia del país está en caída libre. Va todo tan rápido que lo único bueno que se me ocurre que podría suceder es que esto también termine rápido, que haya una reacción tan grande que lo detenga, como ha empezado con las miles de manifestaciones de hace dos fines de semana. Aún no ha transcurrido ni un año desde su segunda elección y se ha producido la protesta contra un presidente más multitudinaria de la historia de Estados Unidos.

¿Se siente un pelín culpable de la masificación turística que sufre Formentera en verano?

Sí, claro que sí. Tenía amigos que me lo reprochaban medio en broma medio en serio. «Estábamos aquí tan tranquilos y después de tu peli se ha llenado la isla», me decían. Durante una época provocó una gran afluencia de turismo nacional. Pero también ocurrió algo bonito y recibí un montón de cartas donde me lo contaban. Tras ver Lucía y el sexo, muchas mujeres quisieron darle una nueva oportunidad a sus vidas, como hace la protagonista. Y algunas fueron a Formentera para estar a solas consigo mismas. Eso me gustó. Ahora lo que hay sobre todo es turismo de gente muy rica.

¿Ve en el cine actual una mirada tan singular como la suya cuando sorprendió con Vacas, La ardilla roja y Tierra?

No exactamente igual, aunque ahora hay miradas muy singulares en el cine. Además, están surgiendo muchas mujeres cineastas con una visión propia muy potente, como Alauda Ruiz de Azúa, por ejemplo, que me encanta. Yo no sé si ahora una película como Lucía y el sexo tendría éxito. Me da la sensación de que tuve la suerte de estrenarla en un momento sociológicamente muy favorable. Tampoco sé cómo serían recibidas las películas que rodé antes. Dirigí Vacas solo ocho años antes que Lucía... y recuerdo que durante alguna promoción, en cierta ocasión comenté: «Ahora mismo no podría hacer Vacas, ya que ningún productor la querría». Realmente es una película muy arriesgada, muy extraña, con ese nombre, 60 años en el mismo valle, con dos caseríos y ese bosque.

Su próxima película, Jai Alai, que se rodará el año que viene, iba a ser una serie para una plataforma de streaming. ¿Cómo ve la llegada de este competidor de los cines?

Por una parte, es evidente que les está perjudicando muchísimo. Yo mismo voy menos al cine que antes, igual que mis colegas cineastas y los demás aficionados. Sin embargo, ahora se está produciendo y viendo mucho más audiovisual que nunca y hay series que son buenísimas, una barbaridad. A mí me encantan y aprendo un montón. Me gustaría hacer una, aunque a veces tengo el problema de que pido que me den libertad para mi proyecto y así es más difícil conseguir algo.

¿No tratan bien el cine de autor?

Las plataformas someten los proyectos a un tipo de consenso en base a unos algoritmos. Hacen unos cálculos sobre lo que puede gustar y lo que hay que hacer. Ahí empiezan los peligros. Con esto no puedes ser tan libre porque a los algoritmos les gusta lo convencional, apuestan por lo seguro. De todos modos, sí hay cabida para el cine de autor en plataformas como Filmin, aunque no puedes contar con ella si lo que pretendes es que te produzcan un proyecto. En cambio, Netflix y otras invierten mucho en producción.

Como cineasta también se ha involucrado políticamente. ¿Qué se puede extraer de La pelota vasca para la situación en Cataluña?

Salvando las distancias, porque en Cataluña no tuvieron ETA, les vendría bien una polifonía, como la que yo quise hacer, creando con el montaje de la película una especie de diálogo entre los participantes.

Otro tema de triste actualidad son los fallos en Andalucía en el cribado del cáncer de mama, una enfermedad que usted trató en el filme Ma Ma. ¿Da para hacer una película de terror?

No consigo entender cómo no lo subsanan enseguida reconociendo el error y actuando rápido. ¿Cómo pueden mitigar así un problema tan sensible para las afectadas?

¿Qué hubiese pasado con Julio Medem si le hubiera dicho sí a Spielberg para dirigir El zorro?

Pues seguramente no hubiese dirigido Los amantes del círculo polar. No es que dijese no a Spielberg, sino a rodar El zorro. Si él me hubiera producido algo mío, hubiese dicho sí, pero no podía ni tocar el guion.