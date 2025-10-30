David Byrne, Pixies, Two Door Cinema Club y Mishima, primeros nombres del Cruïlla 2026

El festival Cruïlla, que celebrará su edición de 2026 del 8 al 11 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, ha anunciado este jueves que contará con las actuaciones de Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club, Bomba Estéreo y Mishima, entre muchos otros.

Pixies, considerados una de las bandas más influyentes de la historia del indie, cuyo sonido redefinió el rock alternativo de los años 90 y hoy sigue siendo referencia para generaciones posteriores, actuarán en Cruïlla 2026 para celebrar sus 40 años de trayectoria. Por su parte, David Byrne, exlíder de Talking Heads, presentará en el Parc del Fòrum su nuevo disco, 'Who Is The Sky?', una obra vibrante y atrevida que combina ritmos de clave cubana con arreglos orquestales.

En 2026, Two Door Cinema Club regresarán al Festival Cruïlla con himnos como 'What You Know' o 'I Can Talk', igual que Bomba Estéreo, dúo colombiano que fusiona la electrónica con los ritmos caribeños, el rap, el reggae, el rock o el reguetón.

Imagen de archivo de un concierto de Mishima en Barcelona, en 2023. / FERRAN SENDRA

El festival acogerá por primera vez a los barceloneses Mishima, una de las bandas claves para entender el pop en catalán, mientras que el dúo francés Polo & Pan ofrecerá un directo que combinará house, disco, techno y psicodelia, mientras que Yami Safdie también actuará en el Cruïlla.

Asimismo, desembarcarán en el Parc del Fòrum los italianos Mind Enterprises, el dúo que recrea el universo estético y sonoro del italodisco de los 80. Otra de las novedades es Sampa The Great, con su combinación entre la música urbana contemporánea y los antiguos sonidos del sur de África, así como la banda mexicana de cumbia-punk Son Rompe Pera. Otro de los artistas que repetirá en el festival, tras haber sido uno de los pocos en actuar en Cruïlla XXS, será el granadino Chico Blanco, una de las figuras más influyentes del 'underground' español.

El último nombre revelado este jueves es el de Dan Peralbo i El Comboi, liderado por el hijo del mítico batería de Brighton 64 -Tino Peralbo- uno de los referentes evidentes de la nueva generación del pop-rock catalán. Las entradas ya están a la venta en cruillabarcelona.com.