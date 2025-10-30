Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estrenos de cine

Crítica de 'The mastermind': Josh O'Connor protagoniza un filme esencialista de dudas y atracos

Quim Casas

'The mastermind'

Año: 2025

Dirección: Kelly Reichardt

Intérpretes: Josh O'Connor, Alana Haim, Hope Davis

Estreno: 31/10/2025

★★★

Pese a su importancia en el cine independiente contemporáneo, generalmente producida por Todd Haynes, no es Kelly Reichardt una directora asidua en nuestras salas de cine. Ahora se estrena su último trabajo, ‘The mastermind’. Quizá lo haga porque, entre otras cosas, tiene a un actor de moda al frente de su reparto, Josh O’Connor, quien da vida a un tipo casado y con hijos, sin trabajo estable ni esperanzas de tenerlo, que con la ayuda de dos delincuentes de poca monta como él roba cuatro cuadros abstractos de Arthur Dove de un museo de Framingham, pequeña ciudad de Massachussets.

Suscríbete para seguir leyendo

