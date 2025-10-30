Brunch Electronik y elrow, de competidores a aliados en un festival por Halloween: "Siempre ha existido respeto y admiración mutua"

Los dos grandes referentes de las fiestas de música electrónica en Catalunya, Brunch Electronik y elrow, unen fuerzas por primera vez para una gran fiesta de celebración por Halloween el próximo 1 de noviembre en el Parc del Fòrum de Barcelona. "Quizás hace unos años nos veíamos como marcas que competían por el mismo tipo de público, pero ahora ya hemos pasado esa barrera. Somos grandes amigos y llevábamos dos años buscando alguna ciudad en España donde unirnos", explica Juan Arnau, cofundador de elrow, que también recuerda que, aunque ellos ahora también tengan sedes en Bilbao e Ibiza, son dos marcas "que nacieron en Barcelona y que representan casi toda la cultura electrónica que existe hoy en el país".

Elrow nació en 2010 como un concepto de fiesta dominical en el club Row14 de Viladecans, fundado por los hermanos Cruz y Juan Arnau, mientras que Brunch Electronik surgió en 2014 en Barcelona con pequeñas fiestas dominicales al aire libre organizadas entonces por François Jozic y Loic Le Joliff. Un planteamiento que, a priori, podría parecer similar, pero que, unido a la experiencia completa y la música, vieron que sus enfoques eran distintos: "Cuando nos fuimos acercando, nos dimos cuenta de que realmente los dos públicos eran bastante diferentes. El público de elrow quizás va más enfocado a la parte inmersiva, a seguir la marca y el concepto creativo, disfrazarse y formar parte del espectáculo. En el caso de Brunch, hay un elemento importante de los 'headliners' y quizás un público que va más enfocado a la parte musical".

Un punto de unión

En concreto, Brunch Electronik reúne casi medio millón de asistentes al año en sus eventos, celebrados en más de 20 ciudades, entre las que destacan Barcelona, Madrid, París, Berlín, Ibiza y Andorra. Según datos facilitados por la empresa, en 2024 facturó más de 40 millones de euros y tiene unos costes anuales en producción y operaciones estimados de 20 millones de euros al año. En el último año, Brunch Electronik ha consolidado su etapa de madurez con incorporaciones estratégicas de marcas. Actualmente, cuenta con el patrocinio de Estrella Damm, Yamaha, Ron Negrita e Imagin, entre otras.

Por su parte, elrow facturó en 2024 más de 50 millones de euros y tienen una previsión similar para este año, informa la compañía. El total de sus eventos suma 700.000 asistentes al año, con más de 60 'shows' anuales y con presencia en más de 20 países y 40 ciudades, solo en 2025. La compañía destina más de 40 millones de euros al año a producción y operaciones y ya cuenta con más de 30 marcas entre sus patrocinadores, como Pepsico, Doritos, Red Bull y Heineken.

El evento del próximo sábado reunirá a grandes nombres de la música electrónica a nivel internacional, como Andrés Campo, Fátima Hajji, Miss Monique, Nico Moreno, Maceo Plex y Luciano, entre otros, durante 12 horas de música sin pausa y un aforo de hasta 30.000 personas. Una colaboración entre las dos grandes compañías que además, en esta ocasión, contará también con la participación de la referente del 'underground' en Barcelona, Loud-Contact. "Aglutinaremos a un abanico de público gigantesco dentro del mundo de la electrónica de todos los perfiles, desde el house al tech house, hasta el techno melódico y el hard techno", detalla Arnau.

Un 'match' de las dos marcas

¿Por qué Barcelona para potenciar esta unión? "La ciudad es el origen de las marcas", explica Marc Muñoz, director de marketing de Brunch Electronik y, en concreto para ellos, a pesar de su expansión internacional, la capital catalana sigue siendo el epicentro de su actividad principal. "Hay una gran conexión entre el público local y la marca, más de un 80% del público del festival de verano es local. Nosotros sentimos una gran unión con la ciudad, y yo creo que el público barcelonés también siente Brunch Electronik como algo que forma parte de la cultura de la ciudad", asegura Muñoz.

Por el momento, Brunch Electronik y elrow han hecho 'match', asegura Arnau, y el festival de Halloween es solo el primer paso para el desarrollo de los próximos proyectos conjuntos que ya tienen en mente las dos marcas. "Siempre ha existido muchísimo respeto y admiración mutua. Todo se ha basado siempre en la comunicación y, sobre todo, en entender que igual que cada marca tiene algunos rasgos identitarios muy particulares, pueden converger en algún momento y podemos encontrar un punto de unión", concluye Muñoz.