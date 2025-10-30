El Año Gaudí 2026 proyectará al arquitecto como genio universal

Hoy se ha presentado el Año Gaudí 2026, una conmemoración que quiere homenajear el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, el 10 de junio de 1926, con el objetivo de difundir su obra.

Sònia Hernández, Consellera de Cultura, ha explicado que la efeméride “quiere ser un homenaje coral para a su legado” para poner en valor al arquitecto y reconocer la importancia de su figura no solo en el territorio, sino a nivel mundial. El Año Gaudí, que ha sido declarado Conmemoración Oficial de la Generalitat de Cataluña, quiere difundir la obra del arquitecto como uno de los máximos exponentes del modernismo y como figura cuya obra es Patrimonio de la Humanidad.

Hernández ha explicado que todas las obras y entidades relacionadas con Antoni Gaudí han trabajado de forma conjunta para llevar a cabo la efeméride para difundir la figura del arquitecto, y todas tienen el mismo objetivo: “Queremos proyectar a Gaudí como genio universal y promover Cataluña como un país de cultura”.

El Año Gaudí comenzará con un acto de inauguración el 8 de noviembre en Reus y Riudoms, donde además de un acto institucional, también habrá un espectáculo festivo donde se recorrerán las calles que vieron crecer al arquitecto con la idea de homenajear su trayectoria vital y artística. Además, participan cuatro edificios situados fuera del territorio catalán, como son el Capricho de Comillas (Cantabria), el Palacio Episcopal de Astorga y la Casa Botines (León) y la Seu de Palma.

"Cuando hablamos de Gaudí, hablamos de uno de los nombres más reconocidos y disruptivos de la arquitectura del siglo XX. Su manera de entender la relación entre ciencia, cultura y espiritualidad y la mirada arraigada al país, al oficio y a la tradición son profundamente modernas e innovadoras", ha incidido Hernández.

Galdric Santana, comisario del Año Gaudí, ha comentado que Gaudí fue pionero en la aplicación de las ciencias y la tecnología en las artes, por lo que quieren promover y difundir el estudio científico de su figura: “Queremos estudiar todas las obras en conjunto, no individualmente, y potenciar un estudio transversal para asentar los nuevos precedentes que no han existido hasta ahora”.

Del programa de la conmemoración destacan dos actividades: el Gaudí International Congress 2026 y una Exposición en el Museo de Historia de Catalunya. El congreso, de carácter académico, se celebrará en La Pedrera y su objetivo es recoger trabajos de investigación objetiva, no interpretativa, tanto de investigaciones locales como internacionales, sobre la obra de Gaudí. En el caso de la exposición, esta ofrecerá un recorrido por el trabajo del arquitecto y se mostrarán aportaciones inéditas.

El Departamento de Cultura de la Generalitat destinará 6,5 millones de euros para llevar a cabo el Año Gaudí, y muchos de los recursos irán destinados a las entidades gaudinianas para mantener vivo el legado del arquitecto catalán.

Los responsables del Año Gaudí también han explicado que la idea es ofrecer más actividades y jornadas de puertas abiertas para que todo el mundo pueda venir, pero todavía están concretando la estructura.

En el acto de presentación también han estado presentes Sandra Guaita, alcaldesa de Reus; Ricard Gili, alcalde de Riudoms; Oriol Martí, gerente del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona; y responsables de entidades relacionadas con Gaudí, como Andrés Andrés, de la Cripta de la Colonia Güell; Óscar Andel, de la Torre Bellesguard; y Sebastián Escalas, en representación de la Catedral de Mallorca.