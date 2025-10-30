Anna Gener presenta 'Sobre la belleza', una reflexión sobre el arte, la arquitectura y las ciudades

“He tenido la necesidad de escribir este libro para compartiros una intuición que me ha acompañado: la belleza, lejos de ser frívola o accesoria, tiene un papel fundamental en nuestras vidas”, ha defendido Anna Gener, CEO de Savills Barcelona y miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO, este jueves en la presentación de su libro 'Sobre la belleza. Apuntes de arte, arquitectura y ciudades', en la Torre Glòries. “Si tomamos conciencia, puede aportarnos consuelo ante la tristeza o el dolor, así como valiosos momentos de felicidad”, ha añadido la autora.

Anna Gener presenta su libro 'Sobre la belleza' en la Torre Glòries / Jordi Otix / EPC

Gener ha confesado que el proceso de escritura del libro la llevó a dos ideas recurrentes: Barcelona y Dios. “Tenía el firme propósito de no hablar de Barcelona, de exponer ideas que pudieran servir para cualquier ciudad, pero Barcelona estaba en mí y nadie debe renunciar a sus referentes”, ha asegurado. Asimismo, la autora ha admitido que “la idea de Dios ha sido sorprendente", pero, a la vez, "muy valiosa para comprender la profundidad de la belleza en nuestra civilización. No podemos afirmar que Dios existe, pero el ser humano tiene un anhelo de trascendencia, de crear obras que vayan más allá de sí mismos”. Ese anhelo, según Gener, es lo que ha permitido que algunas obras artísticas sobrevivan generación tras generación.

Tres grandes fuentes de belleza

El volumen propone un recorrido por las que ella considera como las tres grandes fuentes de belleza: el arte, la arquitectura y las ciudades. “Sentía que la palabra belleza es tan evocadora, sugerente y escurridiza que tenía que aterrizarla”, ha señalado.

En primer lugar, la escritora ha explicado el arte ocupa un lugar esencial en su vida. Desde hace más de una década, cada mañana contempla una obra distinta y la comparte en su cuenta de X (antes Twitter). “Uno de los mayores regalos que podemos hacernos es convertir nuestras casas en museos”, ha afirmado. “Yo tengo dos: el Museo Picasso y la Fundació Miró”, ha comentado, ya que forma parte de sus patronatos. Para Gener, los museos son lugares para personas que quieren "encontrar respuesta a las preguntas que nos hacemos" para poder llegar a "comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea".

Por otro lado, la economista también ha querido destacar la importancia de la arquitectura en nuestras vidas: “Existe la creencia de que la arquitectura es solo para quienes se dedican a ella profesionalmente, pero tiene un gran impacto en nuestras emociones y pensamientos". En su libro, la economista también rinde homenaje a la Bauhaus y a Antoni Gaudí, "el genio que cambió la historia de la arquitectura y también de nuestra ciudad".

Una reflexión sobre Europa

Finalmente, la escritora ha dedicado unas palabras a las ciudades, que ella considera como "la máxima creación del ser humano": “Mejorando nuestras ciudades, mejoramos la vida de las personas”, ha afirmado la economista. Gener también ha querido mostrar su debilidad por la que ella considera la mejor ciudad: “Barcelona para mí es la más bella, pero el amor es así, y lo que amamos lo vemos bello”.

La escritora ha querido cerrar su presentación con una reflexión sobre Europa y su papel en el mundo actual. “No es solo una unión de países, sino la defensa de unos principios y valores”, ha defendido, lamentando el momento actual en el que se encuentra el continente. “El momento que atraviesa Europa no admite inoperancias. Todo lo que damos por sentado, como la seguridad, la libertad, el respeto, la convivencia, puede sernos arrebatado. Hay que hacer de Europa el faro de belleza que el mundo necesita", ha reivindicado Gener.