Sangre en technicolor: así reinventó la Hammer el cine de terror hace 70 años

Sangre en technicolor, música estridente, mansiones góticas, monstruos icónicos, héroes circunspectos y escotes generosos. Con estos ingredientes, una pequeña compañía londinense cofundada por un emigrante español revolucionó a finales de los años 50 el cine de terror e impuso a lo largo de la década siguiente un estilo visual y una manera de hacer películas cuya influencia ha llegado hasta nuestros días. La Hammer Film Productions no solo insufló una nueva y excitante vida cinematográfica a mitos que empezaban a ser olvidados y hoy son patrimonio cultural universal, como el conde Drácula, el monstruo de Frankenstein y la Momia, sino que cambió las reglas de la industria al demostrar que era posible facturar grandes éxitos de taquilla con presupuestos y calendarios de rodaje propios de la serie B (de la b minúscula, más bien).

"La época de esplendor del cine de terror de la Hammer es un capítulo maravilloso de la historia del cine que abrió las puertas a muchas de las cosas que han venido después -asegura el director y productor británico Benjamin Field, autor del estupendo documental 'Hammer. Héroes, leyendas y monstruos', que el viernes, coincidiendo con la festividad pagana de Halloween, llega a la plataforma Filmin después de haberse presentado en el festival de Sitges-. Su éxito fue el resultado de un perfecto equilibrio entre sentido comercial y visión creativa".

Con narración de Charles Dance (Tywin Lannister en 'Juego de tronos') y la participación, entre otros, de directores que se declaran amantes y deudores del cine de la Hammer como Tim Burton, John Carpenter, Joe Dante y John Landis, la película repasa la historia de la compañía desde que en 1935 el español Enrique Carreras se asoció con el cómico y empresario William Hinds para distribuir películas con las que nutrir la programación de los cines que aquel regentaba en el barrio londinense de Hammersmith (de ahí procede el nombre). Fueron los hijos de los fundadores, James Carreras y Anthony Hinds, los que redefinieron la empresa como una productora especializada en facturar filmes baratos y rodados en muy poco tiempo y los que, en 1955, con una exitosa adaptación al cine de la serie de la BBC 'El experimento del doctor Quatermass', condujeron a la Hammer hacia el terreno de la ciencia ficción y el terror.

'La maldición de Frankenstein'

El momento decisivo llegó dos años más tarde, cuando los dos productores decidieron hacerse con los derechos cinematográficos de 'Frankenstein', hasta entonces en poder de la Universal, y rodar su propia versión, con una novedad que lo iba a cambiar todo y para siempre: contraviniendo la asentadísima creencia que que el terror debía mostrarse en pantalla en blanco y negro, la película sería en color. El estreno de 'La maldición de Frankenstein' (1957) provocó una auténtica conmoción a ambos lados del Atlántico y consolidó el equipo que en los años siguientes iba a constituir el núcleo artístico de la Hammer: un grupo encabezado por el director Terence Fisher, los actores Peter Cushing y Christopher Lee, el guionista Jimmy Sangster (que alardeaba de haber escrito el guion de 'La maldición de Frankenstein' sin haber leído la novela de Mary Shelley), el compositor James Bernard, el director de fotografía Jack Asher y el maquillador Phil Leakey.

"Por supuesto, el uso del color fue una gran revolución, pero ahí había muchas más cosas -señala Benjamin Field-. No se limitaron a coger el 'Frankenstein' de la Universal y hacerlo en color, sino que pensaron muy bien cómo sacarle partido a esa innovación con un trabajo verdaderamente colectivo. Mientras ese grupo se mantuvo unido, las películas de la Hammer definieron el futuro del cine de terror".

Peter Cushing en 'La maldición de Frankenstein' / EPC

Los mismos nombres aparecen en los créditos del siguiente gran pelotazo de la compañía. Al tiempo que preparaba a toda prisa una continuación de 'La maldición de Frankenstein' para capitalizar el éxito del filme, la productora sacó de la cripta a otro de los monstruos legendarios de la Universal, el conde Drácula, y le dio algo más que un baño de Technicolor. En 'Drácula' (1958), el vampiro transilvano, interpretado por el imponente Christopher Lee (que cobró apenas 750 libras por su trabajo), adoptó por primera vez los colmillos afilados y convirtió la transfusión de sangre vía mordedura en un acto inequívocamente sexual. Más que un simple fenómeno de taquilla, aquello fue una revolución cultural. Y el primer capítulo de la larga guerra que enfrentó a la factoría londinense con la censura de la época.

Franquicias de miedo

Con 'Drácula' empezó el reinado de la Hammer, que, siguiendo la pauta de persecución del máximo beneficio impuesta por James Carreras, se dedicó en la siguiente década a inundar el mercado con secuelas de sus grandes éxitos (ocho de 'Drácula', seis de 'Frankenstein', cuatro películas de 'La Momia'…) y con otras variaciones sobre el tema de lo macabro, algunas tan distinguidas como 'El perro de Baskerville' (1959), 'La Gorgona' (1964) y 'La novia del diablo' (1968). En paralelo, la compañía siguió facturando películas de ciencia ficción, de suspense y de aventuras (preferentemente, ambientadas en la época prehistórica).

Joe Dante, en un momento de 'Hammer. Héroes, leyendas y monstruos' / Filmin

Con el cambio de década, la fórmula patentada por la Hammer empezó a dar señales claras de agotamiento y la estrategia de aumentar la carga erótica de los filmes se reveló como una vía muerta. "Por un lado, la idea de James Carreras de perpetuar las mismas franquicias una y otra vez no daba más de sí -destaca Field- y, por otro, aquel equipo que protagonizó los mejores momentos del estudio se había disgregado y faltaba una visión creativa". Aun así, la compañía era capaz de facturar títulos tan estimables como 'Capitán Kronos' (Brian Clemens, 1973), la historia de un cazador de vampiros que figura entre los títulos favoritos de Benjamin Field. "Es una película que los productores trataron de esconder pero que hoy se considera de culto y que adelanta muchas cosas que vemos en el cine contemporáneo".

En el mismo año en que se estrenó de tapadillo 'Capitán Kronos' llegó a las pantallas 'El exorcista', de William Friedkin, y el cine de terror entró en una nueva fase. "El fin de la Hammer empezó con 'El exorcista'", afirma Joe Dante en el documental. "En realidad -matiza Field-, los problemas de la compañía eran mucho más graves, pero 'El exorcista' fue la punta del iceberg, porque visualizó de una manera clara la discrepancia entre lo que el público de la época quería ver y lo que la Hammer estaba en condiciones de ofrecer".