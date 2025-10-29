La jueza niega al MNAC la posibilidad de un informe pericial sobre el traslado de las pinturas de Sijena

"No ha lugar". La jueza de Huesca encargada del caso Sijena ha negado al MNAC su pretensión de pedir al Instituto de Patrimonio Cultural de España, máxima autoridad en asuntos de investigación, conservación y restauración, un informe pericial sobre el traslado de las pinturas murales al monasterio oscense. En un auto aireado este miércoles por el Gobierno de Aragón, la jueza estima que "en el presente momento procesal" "no ha lugar" a la petición del MNAC. El museo solicitaba que el IPCE, dependiente del Ministerio de Cultura, elaborara un proyecto de conservación relativo al cambio de ubicación de las pinturas en la actualidad expuestas en la sala 16 del museo.

A principios de octubre, el museo barcelonés pidió a la jueza que autorizara al IPCE elaborar un proyecto de conservación sobre el cambio de ubicación del conjunto pictórico expuesto en la sala 16 del MNAC que pudiese "asegurar la preservación del patrimonio cultural, en base a la metodología de gestión de riesgos y de acuerdo con las directrices del Plan Nacional de Conservación Preventiva del Ministerio de Cultura aprobado en 2015".

El propio ministerio, en cualquier caso, ya había esquivado la petición del MNAC alegando que debía ser el Patronato del museo el que acordase la realización de un análisis integral y de los estudios pendientes.

Como recoge 'El Periódico de Aragón', la magistrada también ha rechazado que la Generalitat sea considerada como parte afectada en la causa, como pedía la Generalitat, e impide al Ejecutivo que dirige Salvador Illa que entre a formar parte del litigio en el momento actual. En un primer momento, la magistrada aceptó la personación del Govern como parte adhesiva a la ejecución al entender, de acuerdo a los argumentos de la parte catalana, que tenía un interés legítimo en el proceso de devolución de unas piezas declaradas bienes de interés cultural debido a sus competencias en materia de patrimonio. El Ayuntamiento de Sijena recurrió esta decisión, a la que se adhirió el Ejecutivo aragonés, al entender que las pinturas forman parte del patrimonio de Aragón y, por lo tanto, la Generalitat carecía de interés legítimo en esa pintura, argumentos finalmente estimados por la magistrada.

El MNAC rebate las acusaciones de Aragón

La misma jueza encargada de la ejecución de la sentencia recibió ayer por parte del MNAC cuatro informes que rebaten las acusaciones de dejadez del Gobierno de Aragón y defiende que "no existen actualmente ni humedades ni filtraciones en la sala 16 del MNAC, por lo que no concurren las razones de urgencia alegadas por la ejecutante Diputación General de Aragón".

El letrado del MNAC, informa Efe, recuerda que el objeto del proceso de ejecución "no es valorar cómo ha cumplido el MNAC su obligación de conservación de las mencionadas pinturas murales a lo largo del tiempo, sino la restitución de dichas pinturas" y asegura que "desde que se encuentran en sus instalaciones, el MNAC ha conservado las pinturas murales controvertidas con arreglo a los más altos estándares museísticos aplicables y con todo el rigor exigible, sin que hasta el presente momento se haya suscitado la más mínima observación crítica por la ejecutante".

Sobre las fotografías aportadas por la experta aragonesa respecto a las manchas de humedad, el letrado recoge una afirmación de la propia técnica en la que se afirma que en la actualidad "ofrecen muestras de haber secado y de encontrarse todos los materiales en aparente equilibrio hídrico con el ambiente de la sala". "Resulta imposible formarse un criterio serio acerca de las humedades alegadas de contrario con tan solo unas fotografías tomadas en el curso de una apresurada indagación 'in situ' sobre las pinturas murales", concluye.

En apoyo de estos argumentos, el letrado aporta cuatro informes: uno sobre las causas y efectos de las escorrentías en las pinturas expuestas elaborado por la jefa de restauración y conservación del museo, Carme Ramells; otro sobre el control de humedad en las estructuras de soporte de las pinturas murales, elaborado por Pere de Llobet y Cristina Martí, del Área de Restauración y Conservación Preventiva del MNAC; uno para evaluar las afectaciones por humedad de las pinturas murales, de la química Núria Oriols, y finalmente uno sobre el entorno arquitectónico de la Sala de Exposición 16 del MNAC, del arquitecto Gabriel Rodríguez Pérez y el ingeniero Xavier Abelló.