Gabriela Ortiz, compositora sin fronteras: "Sin esa riqueza que han aportado los ritmos africanos la música sería aburridísima"

Gabriela Ortiz, mexicana de abuelo español y pasión por el flamenco, es la compositora invitada de la temporada 2025-2026 en el Palau de la Música Catalana. Su carrera se ha disparado sobre todo a partir de sus numerosas colaboraciones con la LA Phil que dirige Dudamel. Con ellos hizo 'Revolución diamantina', una obra inspirada en la Revolución de la Purpurina de México en 2019, movimiento feminista contra el aumento de la violencia contra las mujeres en su país. La obra ganó tres premios Grammy este año, entre ellos el de Mejor Composición Clásica Contemporánea. El Palau de la Música ha programado varias obras de la compositora esta temporada de la que el año pasado se escuchó por primera vez en Europa , 'Altar de cuerda', con la violinista gaditana María Dueñas y la LA Phil dirigidos por Dudamel. Más allá de la retrospectiva de su obra, Ortiz estrenará 'Mujer pájaro', inspirada en la obra de Joan Miró, con el Cor de Cambra del Palau, el próximo 21 de marzo. "Me ha emocionado escribir para ellos. Cuando la termine para celebrarlo me tendría que tomar un tequila. Después de cada obra que compongo necesito un descanso. La composición es siempre muy intensa. Intento poner lo mejor de mí en cada pieza y necesito tiempo para rebobinar. Me va bien tener unos días de no pensar en nada y despejar mi mente antes de arrancar de nuevo y meterme en otra obra". Encargos no le faltan. Está 'on fire'.

El pasado día 24 su música fue protagonista en la apertura del ciclo Petit Palau Cambra, con el Cosmos Quartet y el reconocido flautista Alejandro Escuer, su esposo, interpretando 'Exilios', un homenaje a los republicanos españoles que llegaron a México al final de la Guerra Civil Española. Ortiz suele utilizar títulos claros y directos. No hace mucho ha estrenado en el Musikverein 'Si el oxígeno fuera verde', una pieza sobre el cambio climático. "En ella reflejo las texturas de un bosque y de la naturaleza. En Viena la interpretó la Philharmonia Orchestra con dirección de Santtu-Matías Rouvali. En Holanda, al acabar me vino a ver un señor contentísimo y me dijo que le había encantado la obra porque le había transportado ¡a la Antigua Roma!. Qué maravilla ¿no? Por lo menos mi música le transmitió algo. Si algo me preocupa es que la gente tras escuchar una obra no sienta nada. Prefiero que la odien o no les guste a que digan que ni fu ni fa". Así de franca y cercana se muestra Ortiz, una compositora con voz propia en el mundo de la música.

"Como los chefs, cuando compongo reciclo mucho, experimento con elementos nuevos pero también repito aquellos que funcionan"

Su estilo combina tradición y modernidad. Lo que no quiere es encorsetarse y mucho menos, repetirse. "Hay muchas cosas que descubres cuando escribes una obra. A menudo quieres volver a utilizar aquello que has hallado para mejorarlo y ese es el punto de partida cuando te pones a trabajar. Otras, en cambio, te pones a explorar para ver dónde te lleva aquello. Como los chefs, cuando compongo reciclo mucho, experimento con elementos nuevos pero también repito aquellos que funcionan". A la hora de elegir un elemento imprescindible de sus obras lo tiene claro: el ritmo. "Es algo que te llega muy fuerte. Latinoamérica tiene una gran influencia de África y de los pueblos prehispánicos y esa mezcla está en nuestras raíces. Sin esa riqueza que han aportado los ritmos africanos la música sería aburridísima. Bienvenida sea esa mezcla porque no creo en el purismo".

Retrospectiva

La retrospectiva sobre Ortiz seguirá el 23 de enero Attaca Quartet tocará 'Mujer ángel', basada en una icónica fotografía de Graciela Iturbide de una mujer de la comunidad Seri atravesando el desierto de Sonora con un radiocasete en las manos. Y el 27 del mismo mes, Frames Percussion, interpretará 'Liquid borders; Liquid city; Liquid desert', una pieza que reflexiona sobre las fronteras "físicas, culturales y simbólicas". El 30 de marzo la pianista Noelia Rodiles ofrecerá 'Patios serenos', 'Su Muy Key' y 'Preludio y Estudio núm.3'. Y en abril, el 11 la Simfònica del Vallès tocará 'Kauyumari' y 'Altar de Bronce', con el trompetista venezolano Pacho Florez y el 17 despedirá su colaboración con el Palau de la Música con 'De cuerda y madera', con la violinista María Dueñas y elpianista Aleksandr Malofeev.

A sus 60 años Ortiz todavía recuerda el ambiente que se vivía en el hogar donde creció. Sus padres formaban parte del grupo Los Folkloristas, dedicado a la música tradicional latinoamericana. "En casa escuchábamos de todo. Mi padre era melómano y mi madre una concertista. Se hacía folclor pero también se escuchaba a Beethoven, Mahler, Mozart, a Mercedes Sosa, a grupos latinos y a Joan Manuel Serrat. Mi madre adoraba los discos que hizo de Machado y Miguel Hernández. Además tenía un tío rockero que era fan de los Beatles y de los Rolling Stones. Siempre hay un disidente en la familia. Su idea era: no a la clásica, sí al rock. Defendía el heavy metal y el pop. Todo eso me dio mucha apertura de mente y es algo que sigo practicando. Escucho de todo". No separa entre arte culto y popular. "Sencillamente, hay buena y mala música". Nunca ha creído en fronteras musicales, "ni en fronteras de ningún tipo, ni económicas, religiosas o culturales". Y añade: "La idea de frontera nos ha llevado a un desastre universal e impedido ver que todos somos seres humanos que compartimos un planeta maravilloso. Las divisiones artificiales que crean las fronteras solo benefician las guerras y los genocidios".

"El proceso de componer es muy solitario. Estás en tu propio mundo y te puedes volver loca"

En México no ha sentido el peso de la tradición clásica europea. Eso le ha permitido mostrarse tal y como es, sin complejos, fiel a lo que siente. "Parto de lo que a mí mueve, de lo que soy. Mi lenguaje es fruto de otra cultura. No ha seguido los cánones. Uso lo que necesito de todo lo que conozco pero no copio. Perez Prado, el rey del mambo, se inspiró en el danzón y Piazzolla en el tango. Beethoven, Mahler y Stravinski también bebieron de la música tradicional. ¿Por qué México debe basarse en los cánones europeos? ¿Por qué seguir la Escuela de Darmstadt si no soy de allá. He optado por otro camino donde puedo ser yo misma porque no imito, soy". Usa lo que necesita de todo lo que conoce pero no copia. Va con la antena puesta y se inspira en todo aquello que la rodea. "En Latinoamérica no tenemos el peso de la tradición clásica europea. No le siento porque crecí en México. Yo parto de lo que a mí mueve, de lo que yo soy. Mi lenguaje es fruto de otra cultura y de otra vida. No he seguido los canones. ¿Por qué México seguir a la Escuela de Darmstatd?."

Alma flamenca

Entre sus próximos proyectos destaca su primera ópera de gran formato, un proyecto ambicioso. Comenta que le interesa la interdisciplinariedad: trabajar con la danza, con el videoarte, con nuevas tecnologías. Poder crear en equipo la seduce. "El proceso de componer es muy solitario. Estás en tu propio mundo y te puedes volver loca. Por eso me gusta generar proyectos en los que desde el principio trabajo con otros artistas. Es enriquecedor". A ella de joven le gustaba más la danza que la música. Flipaba con el flamenco. "Yo bailaba, zapateaba y tocaba las castañuelas. Me metí en una academia para aprender". A los 14 o 15 años, tras ver las películas de Carlos Saura como 'Carmen' y 'Bodas de sangre' con Antonio Gades bailando le entraron unas ganas locas de dejar los estudios y venir a España para perfeccionar el baile y dedicarse a ello. "Primero entrega tu certificado de preparatorio y hablamos, me dijo mi papá. Allí se frustró mi carrera como bailaora y la música empezó a ser más importante". Pero algo queda de esa pasión y siempre que viene España procura reservar tiempo para el flamenco. "Lo último que vi fue el espectáculo de Sara Baras dedicado a Paco de Lucía. ¡Fue orgiástico!".