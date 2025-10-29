'Fedra', el clásico de Racine, se convierte en monólogo cómico

Pasar de la tragedia a la comedia reconvirtiendo 'Phèdre' el texto clásico de Jean Racine (1639-1699) en un monólogo cómico es la misión del actor francés Romain Daroles en la Biblioteca de Catalunya. La propuesta, con sobretítulos en catalán, es un Flaix tardor del festival Temporada Alta. Se trata de una singular versión que primero triunfó en institutos. Escrita y dirigida por François Gremaud 'Phèdre!' empezó como una creación para estudiantes de instituto para desarrollar su interés por los clásicos de una manera desenfadada en Suiza. Pero en 2018, un año después, tras el éxito de la propuesta, subió a los escenarios. "Llevo cerca de 600 funciones", ha comentado Daroles, actor occitano residente en Lausanne (Suiza). El montaje se podrá ver solo este miércoles y jueves.

"Al principio este proyecto se llamaba 'Caballo de Troya' porque el objetivo era hacer un espectáculo pero que no lo pareciera. Tenía que parecer una conferencia. De hecho, interpreto un falso conferenciante que diserta sobre 'Fedra' y la lleva a la comedia", explica Daroles. La idea de base del autor era "convertir de 'Fedra' algo accesible porque, pese a ser una obra magnífica también es un texto muy duro que no es fácil para los estudiantes. Está escrita en alejandrinos, su lenguaje está lleno de desafíos, habla de incesto.... Es una obra complicada".

Inspirada en la mitología griega, 'Fedra' habla del conflicto entre la razón y el deseo. Tiene a la esposa de Teseo, rey de Atenas, como protagonista. Fedra siente una irrefrenable pasión por su hijastro Hipólito y creyendo que Teseo ha muerto en combate se declara ante él. Hipólito huye horrorizado. Pero cuando después le llegan noticias de que Teseo sigue vivo acusa a Hipólito de haber querido abusar de ella. Como consecuencia, Teseo destierra a su hijo y desea su muerte, algo que se cumple. Fedra acaba suicidándose.

Juego teatral

El juego escénico permite a Daroles estar dentro y fuera de la obra clásica. "El hecho de estar cambiando es uno de los resortes para el humor. Hay momentos en los que hago comentarios sobre 'Fedra' y otros, bastante largos, en los que me meto dentro del texto de Racine. Estoy todo el rato dialogando con el público y dinamizando mi relación con él", comenta el actor. "La primera parte del espectáculo cuenta con muchos juegos de palabras, algo que cuesta más de pillar al público no francófono. Pero cuando he interpretado la obra en Italia o Alemania ha funcionado bastante". El actor actualmente combina este monólogo con otro espectáculo con el que está de gira: 'La crise'. Se trata de la adaptación al teatro del filme de Colline Serreau 'La crisis', una película muy popular en Francia. "Es una obra para el gran público con ocho actores. Es muy divertida y estamos de gira en Francia".

Nada que ver con 'Phèdre!', donde aparece solo en el escenario ante una mesa desde donde habla sin parar sobre la obra de Racine con una mirada actual. Daroles va entrando y saliendo del texto de François Gremaud dejando ver que "hay dos tipos de lengua, la de Racine y la del director y autor de esta obra, que utiliza el humor para captar al público". En escena juega con una máscara y pone diferentes acentos a los personajes de la obra de Racine, como Enone, la confidente de Fedra.