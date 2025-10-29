¿Por qué la estética católica vende discos y suma votos? La cruz de Sílvia Orriols y Rosalía

Un Sagrado Corazón, una Virgen, un velo, una paloma… No va a ser este otro artículo más donde se repase minuciosamente la simbología católica “escondida” en el último videoclip de Rosalía y su álbum Lux. El christiancore, la moda de parecer santa y recuperar el lenguaje visual religioso para el día a día, empezó a circular en Tik Tok a mediados de 2023. Pero en esta ocasión no sé si sólo fue la red social preferida por el populismo de ultraderecha la que inició la tendencia o fueron algunos actores políticos los que recuperaron el imaginario indumentario católico para blanquear sus pecados. Rosalía lleva ahora su cruz en las sandalias de Alexander McQueen; mientras la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o la líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, la llevan colgada del cuello. Si bien las tres han confesado su cercanía a Dios, en el caso de la cantante es habitual que se señale como una clara acción de marqueting en plena promoción de su nuevo disco. Es normal: aunque transgrediendo la religión, Madonna hizo lo mismo hace décadas.

Sin embargo, en política parece que la estrategia de recurrir de nuevo al relato visual religioso fuera inocente o no tuviera mayor intencionalidad. Y sería algo simple considerar que Donald Trump iniciara su primera reunión de gabinete rezando como una mera muestra de su fuerte fe. Del mismo modo, tampoco es casual que a la joven portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se la reconozca por su sempiterno crucifijo en el pecho. Y aunque hasta para los más creyentes se antojara ridículo contemplar a Marco Rubio con una cruz en la frente el Miércoles de Ceniza para una entrevista en la Fox News, se trata de otra imagen muy llamativa para el discurso estético trumpista. También lo es la protagonizada por el vicepresidente Vance postrado de rodillas en la Basílica de San Pedro, o la de Ivanka Trump vestida de blanco y con una media capa sobre los hombros emulando la esclavina papal para celebrar el acuerdo de paz en en el parlamento israelí. Muy comentada fue la puesta en escena para el multitudinario funeral del influencer ultraderechista Charlie Kirk, donde cargaron una gran cruz con ruedas para que el peso de Jesús sobre las espaldas fuera más leve…

La diputada por Grupo Mixto del Parlament de Cataluña, Sílvia Orriols Serra, a su llegada a la comparecencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, para explicar la gestión del Govern de la DANA en Catalunya, en el Parlament de Catalunya, a 6 de noviembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). / Kike Rincón - Europa Press / Europa Press

Traigamos también a cuenta a la Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado presume en sus redes de la inmensa colección de rosarios que atesora y que no duda en lucir cuando tiene ocasión. La opositora venezolana encontró en la cruz el símbolo universal perfecto para bloquear visualmente a los chavistas, quienes desde hace años se han apoderado de la bandera nacional. Porque el poder que transmite la iconografía cristiana y la pompa católica no tiene competencia. Bien se demostró este mismo año tanto en el funeral del Papa Francisco, el Cónclave, la presentación de Luis XIV y la celebración del inicio del nuevo pontificado. De sobras es conocido que el marketing nació con la iglesia católica y siguen siendo los mejores en ello. Hace solo una semana se producía otra imagen histórica con la Capilla Sixtina como telón de fondo. Por primera vez en 500 años, el rey Carlos III, líder de la Iglesia anglicana, rezaba con un Papa.

“Yo tengo un deseo que sé que este mundo no puede satisfacer. No sé si a ti te ha pasado, pero yo he pasado toda la vida con esta sensación de vacío, de sentir que este mundo no podrá llenar ese vacío”, explicaba la cantante catalana en el Podcast Radio Noia. ¿Fe sincera, una mera estrategia de venta o ambas cosas a la vez? ¿La cruz que arrastra Rosalía es la misma que la de Maga o Silvia Orriols?