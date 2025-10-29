Encuentran una fotografia inédita de Lluís Companys Micó, el hijo enfermo del president

Hay casualidades que parecen hechas a medida. El mismo día que se conmemoraba el 85 aniversario del fusilamiento del presidente Lluís Companys y que memoria.cat hacía público un dossier policial francés inédito que revelaba detalles desconocidos sobre su detención y deportación en España, una llamada al historiador manresano Joaquim Aloy le avisaba de la fotografía de desconocida.

Se trataba de una solicitud de documento de identificación personal dirigida a las autoridades francesas, en noviembre de 1940, que incluía una imagen inédita del joven -«una de las muy pocas que se conservan de él»- y su impronta digital. La firma el director del sanatorio de Naugeat (Limoges), donde Lluís Companys Micó (Lluïset), que padecía una enfermedad mental, estaba ingresado y que no podía firmar. Un documento "relevante y, que tengamos conocimiento, absolutamente desconocido", explica Aloy, creador del portal memoria.cat, que ayuda a llenar vacíos y que se suma a la documentación sobre la figura del presidente Companys y su familia que ha ido publicado a lo largo de los años la Asociación Memoria e Historia de Manresa.

Documento de identificación de Lluís Companys Micó. / Archives départementales de la Haute-Vienne/www.memoria.cat

El documento, que se hace público hoy, lo localizó en los Archivos Departamentales de la Haute-Vienne (región de Nueva Aquitania, Francia) el investigador David Ferrer Revull (Sabadell, 1969). Hace unos años, el sabadellense inició una investigación sobre la «matanza de 643 personas por parte de las SS en Oradour-sur-Glane» el 10 de junio de 1944, entre ellos, apunta Ferrer, «19 españoles y catalanes». Este agosto, "ampliando la búsqueda sobre los refugiados republicanos" en la zona, encontró el documento sobre el hijo de Companys. «Conocía el buen, generoso y detallista trabajo de la entidad manresana y pensé que merecía pena aportar la documentación para darla a conocer». Relacionado también con Lluïset Micó, en memoria.cat se puede consultar el documento sobre su registro de entrada y salida del Hospital de Limoges, que localizó al historiador manresano de la entidad, Jordi Pons Pujol. Un documento también inédito que se hizo público en octubre de hace dos años: «Hay que rescatar lo posible, todo suma», remarca Ferrer.

27 de noviembre de 1940

El nuevo documento sobre el hijo del presidente Companys está fechado el 27 de noviembre de 1940, dos días antes de que fuera dado de alta del centro, "y un mes y medio después del fusilamiento de su padre en el castillo de Montjuïc". Aunque "Lluïset" acababa de cumplir 29 años, "el informe consigna 27 aproximadamente". También describe sus características físicas, como los 165 cm de altura. Cuando memoria.cat publicó la página inédita del registro de internos del sanatorio de Naugeat ya se explicaba que la estancia del hijo de Companys duró exactamente del 30 de septiembre al 29 de noviembre de 1940. Todo indica, apunta Aloy, que la fotografía del documento ahora encontrado «se hizo esos mismos días, probablemente en la misma sana.

Nacido en 1911, Lluïset Companys sufría un tipo de esquizofrenia «muy grave y progresiva» que alternaba períodos depresivos y otros de agresividad que se le diagnosticó en 1933, como explica el historiador Josep Benet en el libro La muerte del presidente Companys (Edicions 62). Muy unido a su hijo, durante el exilio en Francia el presidente Companys, remarca Aloy, "decidió no abandonar el país e irse a México, donde estaba su hija" por solidaridad con los refugiados catalanes, y porque "su hijo había desaparecido tras un bombardeo alemán" mientras estaba ingresado en un hospital de los alrededores de París.

Hijo de la primera mujer de Companys, Mercè Micó y Busquets e identificado posteriormente en el sanatorio de Limoges, Lluïset Companys fue acogido en París por el doctor Anguera de Sojo, y Carme Ballester, viuda de Companys, lo cuidaría hasta su muerte, en 1956. El día antes de ser ejecutado, el presidente Companys.