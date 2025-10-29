La alianza de Leonor Watling con Leo Sidran: un álbum a favor de la conversación frente a "los monólogos en audios de Whatsapp’"

Leonor Watling y Leo Sidran se conocían desde hace “15 o 17 años” y, aunque ella vive en Madrid y él, en Nueva York, hacía mucho que flotaba entre ambos el plan de hacer un álbum juntos. “Un disco con sus canciones que más me gustaran, producido por él y cantado por mí, que al final hemos cantado los dos”, explica ella. “Lo hemos hablado durante muchos años y lo hemos acabado haciendo de forma muy improvisada y en poco tiempo, casi en un momento”. Y esa larga serenidad con la que han afrontado el proyecto es una de las claves conceptuales del trabajo, titulado inevitablemente ‘Leo & Leo’, y que la pareja presenta este jueves, arropado por The Groovy French Band, en el Conservatori del Liceu, dentro del Festival de Jazz de Barcelona.

El grueso del disco lo aportan nuevas versiones de canciones de la discografía de Leo Sidran, compositor y multinstrumentista de largo currículo (hijo del reputado ‘jazzman’ Ben Sidran, productor del oscarizado tema ‘Al otro lado del río’, de Jorge Drexler, en 2004), si bien hay novedades como un par de letras de Watling y esa pieza llamada ‘It’s never too late’, que desliza “un hilo conductor”, apunta el músico. “Pasaban los años y este disco no se materializaba hasta que un día nos dijimos: ‘podemos hacerlo’. Por eso veo que aquí hay una temática de esperanza y de buscar el lado optimista de las cosas, aunque las canciones vienen de momentos distintos y no sé si soy capaz de ver trazos comunes entre todas ellas”, cavila el músico. Watling apunta con buen humor que su decisión de sacarse el carnet de conducir, “con 49 años”, fue un detonante. “Yo le decía que no podía más con el libro de la autoescuela, y él me decía: ‘Leonor, ‘it’s not too late’, ¡nunca es tarde para hacer algo nuevo’!”.

Una escucha activa

Otra idea destacada la refleja el tema ‘The art of conversation’, que dio título a un disco de Sidran de 2021 y que aquí adquiere otro vuelo. “Porque el álbum es una conversación entre ella y yo en la que hablamos de cómo vemos las cosas”, cuenta. Para Leonor Watling, la cuestión es oportuna dado que “una conversación requiere una escucha activa y una predisposición a aprender o a cambiar de opinión”, lo cual contrasta con la tendencia actual “a los monólogos a base de notas de audio de ‘whatsapp’”.

La cantante y actriz echa en falta “programas de televisión donde haya una conversación tranquila, y del que salgas con preguntas, y no solo con respuestas y eslóganes”. Para Sidran, “una buena conversación es como una buena ‘jam session’ entre músicos”. Lo explica en un fluido castellano, “fascinado” como se siente por “el país y la lengua española”. Estudió Filología en Sevilla, siguiendo la estela hispanófila de su entorno familiar. “Mi abuela vivió cuatro años en Barcelona”.

Sonido de banda

Su música desprende señales identificables con el jazz, el blues, el funk y el soul, pero por encima de todo estamos hablando de canciones, coinciden ambos. “Es lo que manda”, subraya Sidran, dados “los gustos amplios” de ambos, que abarcan a creadores como Suzanne Vega, Sting o Paul Simon. El propósito era reflejar “la crudeza de una banda en directo”, y por eso Sidran dejó a un lado muchos de los instrumentos que es capaz de tocar y cedió el núcleo ejecutivo al trío parisiense The Groovy French Band. Ahí, Watling hizo un papel cordialmente coactivo, como revela ella entre risas. “Yo le regañaba cada vez que notaba que había añadido algo suyo: ‘¿aquí has tocado, verdad?”.

‘Leo & Leo’ anda lejos de las autopistas centrales de la música comercial actual. “Pero me siento orgullosa de hacer una cosa tan...”, desliza ella dejando en suspenso la frase, que remata Sidran: “fuera de moda, sí”. “No es que quisiéramos hacer algo sumamente anticomercial o antimoda, sino lo que nos sale del alma”, deja claro él. “No hay estrategia, pero somos afortunados por poder hacer esto, en un negocio que está obsesionado con la novedad y la juventud”.

Marlango, en el congelador

A todo esto, Marlango, la entente musical de Leonor Watling y Alejandro Pelayo, ¿existe en la actualidad? Hace dos años se habló de disolución. “Estamos en una pausa”, responde ella. Surgió la idea de hacer una gira de despedida, revela, “que es una operación muy rentable”, pero la frenaron. “Tengo ilusión porque de repente, Alejandro y yo, tengamos cosas que contar. ¿Volveremos? Ojalá”.