Muere Prunella Scales, actriz de 'Fawlty Towers'

"Nuestra querida madre Prunella Scales falleció ayer en paz en su casa de Londres. Tenía 93 años. Aunque la demencia la obligó a retirarse de una notable carrera de actriz de casi 70 años2, ha comunicado la familia

EFE

EFE

La actriz británica Prunella Scales, conocida por haber interpretado el papel de Sybil en la serie 'Fawlty Towers', ha fallecido a los 93 años, informó este martes su familia. La actriz, que padecía de demencia desde hacía varios años, falleció el lunes en su casa de la capital británica, según indicaron en la nota sus hijos Samuel y Joseph.

"Nuestra querida madre Prunella Scales falleció ayer en paz en su casa de Londres. Tenía 93 años. Aunque la demencia la obligó a retirarse de una notable carrera de actriz de casi 70 años, continuó viviendo en casa", señala la nota remitida a la agencia Press Association (PA).

"El día antes de morir estaba viendo 'Fawlty Towers'. Pru (como se la conocía) estuvo casada con Timothy West durante 61 años", añade. "Queremos agradecer a todos aquellos que brindaron a Pru -indica- una atención tan maravillosa al final de su vida: sus últimos días transcurrieron con comodidad, satisfacción y rodeados de amor."

Su personaje en Fawlty Towers, Sybil, fue un personaje destacado en la serie al ponerse en la piel de la mujer de Basil Fawlty, interpretado por el actor John Cleese, en una serie que ganó el premio Bafta a la mejor comedia en 1976. También interpretó a la reina Isabel II en 'A Question of Attribution' de Alan Bennett y, en 1973, Scales colaboró con Ronnie Barker en la serie 'Seven Of One', también para la BBC.

Su marido Timothy West, fallecido en noviembre de 2024, protagonizó series de televisión, como la comedia dramática Brass.

