El MNAC replica a Aragón y rechaza las acusaciones de dejadez con las pinturas de Sijena: "Son falsedades"

Ni dejadez ni falta de diligencia. Menos aún rastros de humedad y escombros alrededor de las pinturas murales de Sijena. "Son falsedades", aseguran con rotundidad desde el MNAC poco después de que el Gobierno de Aragón haya asegurado que los informes elaborados por los técnicos aragoneses el pasado mes de julio evidencian supuesta "dejadez en el cuidado".

"Es más segura su instalación en el monasterio de Sijena", ha llegado a decir el director general de Cultura aragonés, Pedro Olloqui, quien prácticamente ha acusado al museo barcelonés de maltratar deliberadamente las pinturas murales. "Son valoradas pero no son queridas, porque son patrimonio cultural de Aragón”, ha dicho.

El MNAC, que rechaza de pleno las acusaciones del gobierno aragonés, asegura que responderá a través del juzgado que instruye el caso, como ya ha hecho en otras ocasiones. En este sentido, el museo barcelonés recuerda que ayer mismo remitió a la magistrada un informe que rebate las supuestas humedades que los técnicos aragoneses dijeron haber encontrado durante su examen de las obras el pasado verano. Un equipo de técnicos accedió entre el 28 y el 30 de julio a las salas del MNAC que alojan las pinturas para extraer micromuestras y documentar gráficamente las superficies y el espacio interior de los arcos.

En el texto enviado al juzgado se hace constar que se trata de manchas antiguas y que las humedades existentes en el techo eran anteriores a la instalación de los murales en 1995. "La probabilidad de filtraciones de agua en este espacio y su afectación directa sobre las pinturas es prácticamente nula, debido a las características físicas del edificio, el entorno constructivo de la sala y el carácter independiente de la instalación museográfica respecto de los muros que la contienen", defiende el museo.

El MNAC ya presentó el pasado mes de septiembre una nueva batería de informes que avalaban, ratificaban y ampliaban su postura sobre la complejidad extrema de una operación de retirada y traslado de los frescos. Uno de los estudios, firmado por la doctora Simona Sajeva, destacaba que “tanto el plazo como la propuesta técnica” del gobierno aragonés ignoraban "los graves riesgos de dañar de forma irremediable las pinturas, y por lo tanto son inviables".