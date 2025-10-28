Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la gala de los Goya: "Habrá mucho catalán, gallego, euskera y castellano"

Esta mañana se ha desvelado el nombre de los dos presentadores de la gala de los premios Goya que se celebrará en Barcelona el 28 de febrero del próximo año. Una es la cantante y actriz Paula Ribó, más conocida por su nombre artística de Rigoberta Bandini. Su compañero en el escenario será el actor Luis Tosar. “Dos profesionales que conocen bien la Academia y han sido premiados con los Goya. Ha sido una decisión de la junta casi por unanimidad”, comentó el director de la Academia de Cine española, Fernando Méndez-Leite, antes de dar paso a los dos presentadores. Bandini ganó el Goya a la mejor canción en 2024 por ‘Solo quiero amor’, del filme ‘Te estoy amando locamente’. Tosar tiene uno como actor de reparto, por ‘Los lunes al sol, y dos como actor principal, por ‘Te doy mis ojos’ y ‘Celda 211’, además de otras ocho nominaciones.

Rigoberta Bandini se mostró “muy emocionada desde que me lo propusieron. Me hace una tremenda ilusión, pero también la responsabilidad de que sea una gala increíble. Me hace especial ilusión de que sea en Barcelona y esperamos sorprenderos”. Tosar ha asegurado sentirse también “muy ilusionado, francamente, con este espectáculo que nos viene. He dado por fin el paso para presentar la gala, hubo acercamientos anteriores pero no fue posible por una cuestión de disponibilidad. Me hace ilusión que sea con Fernando y esta junta”.

Para el protagonista de ‘Maixabel’, “creo que este año es una cosecha muy especial que representa el cine que estamos haciendo hoy en día, un cine que ha evolucionado mucho en los últimos años. La gala representará esta diversidad, habrá mucho catalán, gallego, euskera, castellano. Nos apetece que sea dinámica, divertida, un espectáculo televisivo, ya que es una plataforma de representación para nuestro cine. Ojalá tuviéramos esta representación en las salas”.

Bandini se ha referido al tema musical, siempre tan presente en galas de estas características: “La música es un elemento que estará, los dos tenemos ganas de cantar. Ya hemos tenido conversaciones. Tenemos el reto de que sea una gala dinámica, un show con el que reír y empatizar, y homenajear a todas las películas que estarán”. La ceremonia de los Goya no gusta a todo el mundo. Como presentadores, saben lo que se juegan: “Te expones mucho, no es fácil decidir hacerlo, hay gente a la que no le gusta, nunca es a gusto de todos”, comenta Tosar. “Hay que intentar hacer algo genuino y disfrutarlo al máximo. La gala tiene un alma cabaretera y ojalá lo explotemos por ahí”. Para Bandini, “si has dado lo mejor de ti y has sido honesta contigo misma, respeto las críticas, pero no me afectan tanto”.

El hecho de que la gala se haga en Barcelona representa de un modo u otro el reconocimiento al buen estado de salud del que goza esta cinematográfica en la actualidad. “El cine catalán ha ido recobrando la presencia que hacía tiempo que no tenía, imagino que por cuestiones de financiación, pero en las últimas ediciones de los Goya ha estado muy presente. Es un cine muy identitario. Celebraremos todo lo que ha aportado en los últimos años, muy premiado en los Goya y en festivales”, opina Tosar, quien también ha animado a los premiados para que sean lo más sintéticos posibles cuando suban al escenario al recibir los galardones.