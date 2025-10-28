Jo Nesbo: "Hay que esforzarse mucho para no criticar lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las armas"

A Harry Hole, el torturado y casi siempre alcoholizado policía que ha llevado a Jo Nesbo (Oslo, 1960) a la cima de los 60 millones de libros vendidos, le ha salido competencia. O, como mínimo, un imprevisto pariente americano hecho de materiales menos nobles pero moldeado de forma bastante parecida. "Los dos beben demasiado y están deprimidos, pero emocionalmente no está tan devastado. Es más cómico, más divertido", apunta el escritor noruego para presentar en sociedad a Bob Oz, improbable casanova y simpático "pedazo de escoria" que protagoniza 'Minnesota' (Reservoir Books; Empúries en catalán), novela independiente con la que el superventas noruego abre una nueva vía de escape al margen de su detective favorito. "Me encanta Harry, pero algunas ideas simplemente lo dejan fuera", relativiza.

Es el caso, claro, de 'Minnesota', thriller de formas aparentemente canónicas con el que Nesbo se asoma a la espiral de violencia, descontrol armamentístico y populismo en la que vive inmerso Estados Unidos. En el fondo del pozo, un policía tocado y (casi) hundido, un escritor de 'true-crime' imantado por la luctuosa historia criminal de la ciudad de Mineápolis y el eco de las protestas por la muerte de George Floyd. "Creo que a veces tendemos a olvidar lo importante que es la violencia en la cultura americana. Si nos fijamos bien, la violencia se concibe como la solución a un problema, algo impensable en otros países", asegura.

Con Hole en el banquillo -aunque por poco tiempo: el noruego ya trabaja en la que será la 14ª entrega de la serie-, nada mejor que encomendarse a Oz, detective de la policía de Mineápolis suspendido del servicio, y ahondar en esa tensa historia de ira y saña a partir de la controvertida y compleja relación que la sociedad estadounidense tiene con las armas de fuego. "El arma que fabricas tarde o temprano se volverá contra ti", escribe Nesbo en la novela.

Jo Nesbo / Thron Ullberg

"Obviamente, tengo mis propias opiniones políticas, pero mi objetivo es ser descriptivo, no normativo. Intento equilibrar las opiniones", desliza el noruego. De ahí, aclara, que por 'Minnesota' desfilen traficantes locales, drogadictos convertidos en testaferros, asesinos armados con rifles automáticos, asistentes a una convención de la Asociación Nacional del Rifle y mujeres que duermen con una pistola bajo la almohada “para evitar una catástrofe”. El posible matiz, sin embargo, no esconde lo incómodo de la evidencia. "Es imposible no fijarse en el número de accidentes que hay por las armas de fuego. Uno tiene que esforzarse mucho para no criticar lo que está sucediendo en Estados Unidos con las armas", asegura.

El año escogido para ambientar la novela, ese 2016 de terremotos políticos y advenimientos populistas, tampoco invita precisamente a morderse la lengua. "Donald Trump se hizo famoso por el dinero que heredó y por un programa de televisión, así que fue casi una broma que se convirtiera en presidente", recuerda. 'Minnesota', de hecho, se queda a las puertas de las elecciones de noviembre de ese año que llevaron al magnate a la Casa Blanca. "Fue un punto de inflexión. Ahora la pregunta es si habrá un tercer mandato que convierta Estados Unidos en una semidictadura. Yo no lo creo, pero no podemos estar seguros, ya que esa misma incertidumbre era algo impensable hace diez años", explica.

Noruegos por el mundo

A río revuelto, en cualquier caso, ganancia de escritores convencidos de que la novela negra "ha ocupado la posición moral de la literatura religiosa a la hora de hablar del bien y el mal". "Nos permite mirar a la psicología social que forma parte de un contexto concreto -asegura-. En Estados Unidos, caminar por las calles de Mineápolis es como hacerlo por los pasillos de un hospital psiquiátrico: se ve el estado tan triste y precario en el que se encuentra la salud mental".

Por extraño que parezca, Nesbo reconoce que escribir 'Minnesota' ha sido lo más parecido a viajar al pasado para reencontrarse con sus raíces. Sus abuelos, recuerda, vivieron en Nueva York, pero la conexión americana es más profunda. "Minnesota es el estado con más inmigración escandinava y uno de los que tiene mayor población noruega -explica-. Me fascinó cómo la comunidad se instaló y ha mantenido muchas de las tradiciones que en Noruega se han olvidado".

Crecido en la mitología americana, Nesbo necesitó más bien poco para sintonizar con todo aquello. "Minnessota tenía un poco el aire de 'Nebraska', el álbum de Bruce Springsteen, así que uno iba conociendo la violencia a través de esos lugares tan abiertos e inmensos", evoca. De la comunidad noruega instalada en el Medio Oeste, un último apunte. "Son parte importante del éxito de Trump. Creo que están muy contentos con el presidente”, ironiza.