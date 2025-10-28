El Gobierno de Aragón denuncia la dejadez del MNAC en la conservación de las pinturas de Sijena

El Gobierno de Aragón señala la dejadez del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) en la conservación de las pinturas murales de Sijena. El Ejecutivo autonómico ha presentado este martes varios informes, que serán remitidos a la Justicia, en los que señala los daños sufridos por humedades, escombros y todo tipo de contaminación por las pinturas de origen aragonés. La DGA ha vuelto a reclamar el cumplimiento de la sentencia, que obliga a que las piezas vuelvan al monasterio oscense, pero no ha entrado en los plazos de cumplimiento de la sentencia. Sí que ha dado por cerrada toda vía política para resolver el problema.

El director general de Cultura del Gobierno autonómico, Pedro Olloqui, y la conservadora y restauradora y líder de los trabajos técnicos por parte de la DGA, Natalia Martínez de Pisón, han comparecido ante los medios de comunicación para dar cuenta de los tres informes técnicos. Olloqui ha resumido en tres conclusiones lo atestiguado por los textos: "Debe contemplarse el traslado de las piezas a Sijena, porque es totalmente viable, el estado de las pinturas permite ese traslado sin riesgos extraordinarios y el traslado es necesario por razones de conservación".

Un resumen previo a una extensa rueda de prensa en la que Olloqui ha puesto en valor la respuesta de las pinturas a las diferentes contaminaciones y daños sufridos por el paso del tiempo. "El estado de las pinturas es estable y similar a su estado original", ha comentado el director general sobre su reacción química, y ha destacado que los lienzos "no presentan riesgos extraordinarios" para el traslado. La respuesta ante los estudios de microtopografía también es positiva: "Se ha hecho milímetro a milímetro, de manera individualizada en cada pintura y ya se conocen las zonas que tienen algún tipo de debilidad". Tanto el director general como Martínez de Pisón han admitido que las pinturas deberán ser "intervenidas" cuando sean colocadas en Sijena. La restauradora ha destacado que "no vale" con cumplir las condiciones climáticas o lumínicas, sino que es necesario hacer "una intervención" para frenar otros efectos provocados por el paso del tiempo.

Olloqui también ha defendido el plan de retorno de las piezas, que contempla su separación en 72 piezas para dar "máximas condiciones de seguridad y estabilidad", con un tratamiento "individual" para cada uno de esos elementos. "Es fácil de entender: piezas más pequeñas que simplifican el traslado y aportan condiciones de garantía", ha concretado el director general de Cultura. Sobre esa forma de obrar ha precisado Martínez de Pisón, que ha destacado que "las juntas de los arcos" eran algunas de las zonas más castigadas por la deficiente conservación. "Éramos conscientes de que cada junta se había dividido en dos mitades, porque al inicio no se pensaba en reconstruir los arcos en el MNAC", ha contado la restauradora, que ha explicado que "necesariamente" hay que hacer el proceso dividiendo por piezas: "Hay deformaciones importantes y se correrían riesgos porque el peso no se repartiría de igual manera, por lo que habrá que desmontar para el traslado".

Humedades en las pinturas, pero sin riesgo

Tanto la técnico como el representante político han insistido en que la conservación de las piezas por parte del MNAC podría haber sido mejor, amparados en los informes que reconocen humedades, pliegues e incluso contaminación externa, como colillas de tabaco o escombros, en las pinturas. En el caso del agua, Olloqui ha explicado que en varios arcos se han encontrado "filtraciones que afectaron de manera irreversible a la trasera de las pinturas, pero que en algunos casos llegaron a las propias piezas". "Son filtraciones que son fruto de condiciones inestables de las instalaciones del MNAC", ha aseverado Olloqui, que ha lamentado que estos daños "no fueron ni anunciados ni confirmados por las instituciones catalanas", algo que ha considerado "un hecho denunciable que se abordará el futuro si es necesario". La DGA deja abierta así la posibilidad de litigar con el MNAC y las instituciones catalanas por la conservación de las piezas.

Pese a la denuncia del mal estado encontrado en algunas zonas investigadas por los técnicos, Martínez de Pisón ha tranquilizado sobre la situación de las pinturas y ha asegurado que "ninguna supera el umbral de riesgo por reactividad", sobre la relación con productos químicos. El "exhaustivo" trabajo de exploración ha dado sus frutos, ya que "la documentación era insuficiente", criticando la poca colaboración del MNAC a la hora de aportar información sobre los murales.

Martínez de Pisón también ha analizado la influencia del agua en el estado de las obras, tanto en las traseras como en la propia pieza patrimonial. "Llega a haber escorrentías que pudieron llegar a generar algún charco en la sala", ha explicado la restauradora. Para ella, la presencia de humedades es "un síntoma visible" que debería haber hecho cambiar al MNAC en su forma de actuar: "Habrían saltado las alarmas de lo que estaba sucediendo, como esas filtraciones". Tanto Martínez de Pisón como Olloqui han defendido que pese a estos daños, las pinturas se pueden trasladar, pero sí han denunciado que el museo catalán debería haber estado más pendiente de los murales y de los efectos que estaban padeciendo en la sala en la que fueron colocados.

Sobre las conclusiones, Olloqui ha aseverado que "no es cierto el relato interesado y mitificado" de la conservación de las piezas en Cataluña. "Por la propia seguridad constatamos la necesidad del traslado a Sijena", ha sentenciado el director general, que ha lamentado que el MNAC "ha valorado, pero no ha querido" un patrimonio que es aragonés.

Sin vía política para resolver el conflicto

El Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña no volverán a dialogar por el conflicto de las pinturas murales de Sijena. El Ejecutivo aragonés cierra así la vía política a una polémica que desde hace meses el juez decidió resolver en los tribunales, con resultado favorable para Aragón. Olloqui ha anunciado este martes que la DGA nunca renunció a "escenarios de colaboración", pero ha descartado un acercamiento o intercambio de cartas con las instituciones catalanes, pues a su juicio son "estrategias para generar niebla".

Olloqui ha destacado que la DGA "siempre ha estado abierta a escenarios de colaboración", pero ha denunciado que esos espacios fueron "rotos" por la parte catalana, con "el incumplimiento de la palabra dada por Illa a Azcón una vez conocida la sentencia". El director general ha hecho referencia así a un breve encuentro entre los dos dirigentes en el Pignatelli, en el que Illa mostró su compromiso a no dilatar la ejecución, y el posterior intercambio en la Conferencia de Presidentes, donde ambos dirigentes intercambiaron los perfiles de los profesionales encargados en llevar a cabo las tareas técnicas.

El responsable de Cultura del Gobierno de Aragón ha lamentado que "la Generalitat habló de colaboración para luego empezar a producir movimientos que dificultan el cumplimiento de la sentencia". Una maniobra que no gustó en el Pignatelli en ningún momento. La DGA llegó a denunciar "falta de colaboración" de los equipos técnicos catalanes con los aragoneses.

"Ha sido obstaculizado sistemáticamente por el MNAC y las instituciones y ojalá vuelvan a la senda de la colaboración", ha analizado Olloqui, que ha garantizado que desde la DGA "no se va a discutir más" y solo se trabaja en "el regreso de las pinturas murales de Sijena, sin hablar con estrategias para generar niebla". No ha precisado Olloqui nada sobre el cumplimiento del cronograma de Aragón (siete meses) o el de Cataluña (un año y medio), un asunto sobre el que todavía se debe pronunicar la jueza: "Vamos a evitar que se dificulte o se alargue el traslado, porque nos estamos centrando en la demanda de la sociedad que es el retorno inmediato de las pinturas".