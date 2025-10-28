Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cine

Fiesta del Cine 2025 en Cataluña: dónde y cuándo conseguir entradas a 3,5 euros

Para comprar las entradas no es necesario acreditarse en la web de la Fiesta del Cine como otros años

Blanca Soroa en la película 'Los domingos'

Blanca Soroa en la película 'Los domingos' / EPC

Laura Nuel

Desde el lunes 3 de noviembre hasta el jueves 6 se celebra la Fiesta del Cine, cuando las entradas de cine costarán 3,50 euros. Las entradas se podrán adquirir a partir de mañana miércoles a través de las páginas webs de los cines y en las taquillas.

Esta promoción no es acumulable con otras ofertas, descuentos o promociones y no es válida para eventos especiales. Las entradas LUXE, las butacas VIP, las sesiones 3D y DOLBY ATMOS y las salas iSENSE, IMAX, D-BOX, Screen X y XL tienen un recargo extra.

Para comprar las entradas no es necesario acreditarse en la web de la Fiesta del Cine como otros años, por lo que se pueden comprar directamente, pero no se admiten cambios ni devoluciones.

La Fiesta del Cine está organizada por la Federación de Cines de España (FEDE), la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine) y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura.

La Fiesta del Cine se celebra dos veces al año en todo el Estado, una durante la primavera y otra en otoño, para fomentar la asistencia a las salas de cine.

Estos son los cines de Cataluña adheridos a la Fiesta del Cine:

• Cine Yelmo Abrera (Abrera)

• Ocine Arenys (Arenys de Mar)

• Ocine Màgic (Badalona)

• Cine Yelmo Baricentro (Barberà del Vallès)

• Cines Verdi (Barcelona)

• Cines Verdi Park (Barcelona)

• Cines Renoir Floridablanca (Barcelona)

• Cines Mooby Arenas de Barcelona (Barcelona)

• Cines Mooby Aribau (Barcelona)

• Cines Mooby Balmes (Barcelona)

• Cines Mooby Bosque (Barcelona)

• Cines Mooby Glòries (Barcelona)

• Cines Mooby Gran Sarrià (Barcelona)

• Cines Cinesa Diagonal (Barcelona)

• Cines Cinesa Diagonal Mar-Iense-Imax (Barcelona)

• Cines Som Multiespai (Barcelona)

• Cines Yelmo Westfield La Maquinista (Barcelona)

• Cinemes Girona (Barcelona)

• Cinema Maldà (Barcelona)

• Cinemes Texas (Barcelona)

• Cine Yelmo Castelldefels (Castelldefels)

• Kinepolis Barcelona Splau (Cornellà)

• Cinesa LUXE Barnasud (Gavà)

• Ocine Granollers (Granollers)

• Cinesa LUXE La Farga (L’Hospitalet)

• Cines Gran Via (L’Hospitalet)

• Bages Centre (Manresa)

• Kinepolis Mataró Parc (Mataró)

• Cinemes Montcada (Montcada i Reixac)

• Multicines Eix Macià (Sabadell)

• Cines Imperial (Sabadell)

• Ocine Sant Celoni (Sant Celoni)

• Ocine Yelmo Sant Cugat (Sant Cugat)

• Cinemes Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès)

• Cinesa Parc Vallès iSENSE (Terrassa)

• Cinema Catalunya (Terrassa)

• Multicines Sucre Vic (Vic)

• Odeon Multicines Vilanova (Vilanova i la Geltrú)

