Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'El segon cafè' de La 2Cat

El Editorial de Cristina Villanueva: Basta de silencio, la huelga contra el acoso escolar

El Editorial de Cristina Villanueva: Basta de silencio, la huelga contra el acoso escolar

Cristina Villanueva

Cristina Villanueva

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Huelga estudiantil. Los jóvenes, los mismos que sufren el acoso escolar, dicen basta. Basta de abusadores y de odio. Basta de silencio cómplice. Lo hacen por Sandra, la chica de 14 años que se quitó la vida después de haber avisado a su centro de lo que estaba pasando.

El dolor de Sandra no puede ser en vano. Su historia nos grita con fuerza que cada silencio, cada duda a la hora de actuar, puede costar una vida. El acoso no es un juego, ni una cosa de niños. Mata, deja heridas profundas y destroza vidas. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Tenemos que dar un paso adelante.

Esta huelga será significativa si sirve para presionar y transformar la convivencia. Porque prevenir el acoso y actuar con rapidez no es solo una obligación: es una responsabilidad ética y social. Y sí, necesitamos protocolos más humanos...

Bienvenidos a 'El segon cafè'.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
  2. El regreso de los Pecos: 'No paraban de gritar, y a nosotros lo que nos gustaba era que nos escucharan
  3. Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi
  4. Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
  5. Amaia Montero, regreso a lo grande
  6. Muere Björn Andrésen, el chico más bello del mundo… a su pesar
  7. Oriol Pla, nominado a los Emmy Internacionales por 'Yo, adicto': 'Es bonito que algo hecho en Barcelona llegue a la otra punta del mundo
  8. Esta es la letra de 'Berghain', la nueva canción de Rosalía, primer 'single' de 'Lux

Unos caracteres hallados en el centro de China con más de 7.000 años podrían ser los más antiguos de la historia

Unos caracteres hallados en el centro de China con más de 7.000 años podrían ser los más antiguos de la historia

El Editorial de Cristina Villanueva: Basta de silencio, la huelga contra el acoso escolar

El Editorial de Cristina Villanueva: Basta de silencio, la huelga contra el acoso escolar

El Editorial de Cristina Villanueva: Basta de silencio, la huelga contra el acoso escolar

El Editorial de Cristina Villanueva: Basta de silencio, la huelga contra el acoso escolar

Fiesta del Cine 2025 en Cataluña: dónde y cuándo conseguir entradas a 3,5 euros

Fiesta del Cine 2025 en Cataluña: dónde y cuándo conseguir entradas a 3,5 euros

Laura Escanes regresa con 'La Travessa': "Necesité mucho la confianza externa para compensar todas las críticas"

Laura Escanes regresa con 'La Travessa': "Necesité mucho la confianza externa para compensar todas las críticas"

Esta es la misteriosa casa donde viven los concursantes de 'Operación triunfo 2025'

Esta es la misteriosa casa donde viven los concursantes de 'Operación triunfo 2025'

Letra de 'Berghain', la nueva canción de Rosalía, primer 'single' de 'Lux'

Letra de 'Berghain', la nueva canción de Rosalía, primer 'single' de 'Lux'

Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la gala de los Goya: "Habrá mucho catalán, gallego, euskera y castellano"

Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la gala de los Goya: "Habrá mucho catalán, gallego, euskera y castellano"