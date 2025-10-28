'El segon cafè' de La 2Cat
El Editorial de Cristina Villanueva: Basta de silencio, la huelga contra el acoso escolar
Huelga estudiantil. Los jóvenes, los mismos que sufren el acoso escolar, dicen basta. Basta de abusadores y de odio. Basta de silencio cómplice. Lo hacen por Sandra, la chica de 14 años que se quitó la vida después de haber avisado a su centro de lo que estaba pasando.
El dolor de Sandra no puede ser en vano. Su historia nos grita con fuerza que cada silencio, cada duda a la hora de actuar, puede costar una vida. El acoso no es un juego, ni una cosa de niños. Mata, deja heridas profundas y destroza vidas. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Tenemos que dar un paso adelante.
Esta huelga será significativa si sirve para presionar y transformar la convivencia. Porque prevenir el acoso y actuar con rapidez no es solo una obligación: es una responsabilidad ética y social. Y sí, necesitamos protocolos más humanos...
Bienvenidos a 'El segon cafè'.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
- El regreso de los Pecos: 'No paraban de gritar, y a nosotros lo que nos gustaba era que nos escucharan
- Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi
- Muere a los 55 años la actriz Esther Uria, conocida por 'Hospital central' y 'Cuéntame como pasó
- Amaia Montero, regreso a lo grande
- Muere Björn Andrésen, el chico más bello del mundo… a su pesar
- Oriol Pla, nominado a los Emmy Internacionales por 'Yo, adicto': 'Es bonito que algo hecho en Barcelona llegue a la otra punta del mundo
- Esta es la letra de 'Berghain', la nueva canción de Rosalía, primer 'single' de 'Lux