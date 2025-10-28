El Editorial de Cristina Villanueva: Basta de silencio, la huelga contra el acoso escolar

Huelga estudiantil. Los jóvenes, los mismos que sufren el acoso escolar, dicen basta. Basta de abusadores y de odio. Basta de silencio cómplice. Lo hacen por Sandra, la chica de 14 años que se quitó la vida después de haber avisado a su centro de lo que estaba pasando.

El dolor de Sandra no puede ser en vano. Su historia nos grita con fuerza que cada silencio, cada duda a la hora de actuar, puede costar una vida. El acoso no es un juego, ni una cosa de niños. Mata, deja heridas profundas y destroza vidas. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Tenemos que dar un paso adelante.

Esta huelga será significativa si sirve para presionar y transformar la convivencia. Porque prevenir el acoso y actuar con rapidez no es solo una obligación: es una responsabilidad ética y social. Y sí, necesitamos protocolos más humanos...

