El Congreso Internacional de Archivos reúne a 2.000 profesionales de más de 110 países en Barcelona

Más de 2.000 profesionales de más de 110 países participan hasta el próximo 30 de octubre en Barcelona en el Congreso Internacional de Archivos (ICA), en el que abordarán, entre otras cuestiones, los beneficios y riesgos de la IA en los procesos archivísticos.

Organizado conjuntamente por el Ministerio de Cultura, la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, y el Consejo Internacional de Archivos (CIA), el Congreso abordará estos días cuestiones que afectan a la archivística como la IA, el papel de los archivos como garantía de democracia, la preservación de las "memorias frágiles" en contextos de guerra, crisis o movilidad forzada.

Ramon Alberch, codirector del congreso y cofundador y expresidente de la ONG Archiveros sin Fronteras, ha subrayado el "éxito de convocatoria" de esta edición, que ha tenido que "seleccionar 400 ponencias de las 1.300 presentadas".

Alberch ha dicho que "en un mundo en el que hay una omnipresencia de los documentos, desde el nacimiento hasta la muerte de cada individuo, se pierde a menudo de vista su importancia y la de los archivos".

En momentos convulsos como el actual, "con conflictos armados o con desastres naturales, los archivos son garantía de que se documentará esta situación y que servirán para hacer investigación retrospectiva que permitirá dirimir, ante tribunales si es preciso, determinadas actuaciones a nivel público y político", ha recalcado.

Además del impacto de las tecnologías y el desafío de la preservación digital, Alberch ha reclamado "una nueva mirada que se adapte a los tiempos actuales, en los que la memoria ya no es patrimonio exclusivo de ayuntamientos o gobiernos".

Intercambio de experiencias

Para la presidenta del Consejo Internacional de Archivos, Josée Kirps, "el objetivo principal de este congreso es "el intercambio internacional de experiencias, metodologías y buenas prácticas en archivística, gestión documental y preservación digital".

Respecto a la IA, Kirps ha señalado que "en el mundo archivístico la inteligencia artificial ofrece una gran oportunidad en aspectos como la gestión de grandes paquetes de datos que se deben conservar, en la confección de inventarios y en ser más eficientes y rápidos en todos los procesos".

También ayudará, añade Kirps, a "hacer que nuestros documentos y registros sean más accesibles y de manera más rápida", pero advierte de un gran riesgo: "Vivimos en una sociedad en la que circulan muchas noticias falsas, por lo que la IA se deberá combinar con el pensamiento crítico humano".

La vicepresidenta del programa del congreso, Meg Phillips, ha destacado que muchas de las ponencias de estos días se centran en proyectos en marcha que utilizan la IA: "Hay mucho potencial para utilizarla en el reconocimiento fotográfico, para crear colecciones de forma más rápida, pero, por otra parte, existe el riesgo de que haya sesgos ideológicos o que utilice un lenguaje anacrónico para referirse a comunidades minoritarias del pasado que ya no es apropiado".

El director general del Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Borràs, ha apuntado que partiendo de que hay miles de pergaminos en los archivos por transcribir, la IA puede acelerar esos procesos.

Otro de los temas que se abordará relacionado con las tecnologías digitales tiene que ver con la ciberseguridad: "Contamos con un grupo de expertos que tratan el tema de la seguridad y este grupo, que trabaja estrechamente con la Interpol, ha publicado una nueva guía que habla de las medidas de seguridad, de cómo cuidar las colecciones de documentos y cómo conectar con estas organizaciones en el caso de que se produzcan ciberataques o robos".