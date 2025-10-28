Concierto de Lady Gaga en Barcelona hoy: horario, 'setlist' de canciones y cómo llegar al Palau Sant Jordi

La intérprete y compositora estadounidense Lady Gaga pone fin este martes a la larga espera de los fans españoles por volver a verla en directo, con el primero de los tres conciertos previstos en el Palau Sant Jordi de Barcelona dentro de su gira mundial 'The Mayhem Ball tour'.

En esta gira, Lady Gaga presenta su nuevo álbum, 'Mayhem', que acumuló más de 240 millones de reproducciones a nivel global, marcando el mayor debut en 'streaming' de la artista ganadora de 14 premios Grammy. Entre otros, incluye los últimos éxitos de la cantante de 'Bad Romance' y 'Alejandro', como 'Abracadabra', 'Die with a smile' o 'The dead dance'.

¿Cuándo abren puertas?

Algunos 'fans' llevan una semana haciendo cola para ser los primeros en el Palau Sant Jordi. Tres seis años desde la última visita, este martes 28, el miércoles 29 y el viernes 31 de octubre llega por fin el día "G" para los miles de espectadores que el pasado abril agotaron 53.000 entradas en total en pocas horas.

Los tres conciertos comienzan a las 21 horas, por lo que el Sant Jordi abrirá las puertas a las 19 horas. ante la alta influencia prevista en el Palau Sant Jordi.

¿Cuánto dura el concierto?

El espectáculo que está girando Lady Gaga, de más de dos horas y cuarto de duración, tiene una gran producción teatral, con continuos cambios de escenografía y vestuario, una apuesta de la artista por elevar aún más su ambición en los directos, según ella misma explicó al inicio de gira.

Los que no tengan entradas o quieran seguir la fiesta de la cantante de pop dance podrán hacerlo en algunas de las fiestas que los locales de Barcelona han hecho coincidir con los conciertos, como el 'After Party Gaga', previsto el jueves en la sala Apolo, o el 'Roar Party edición Lady Gaga' en la Upload este martes y jueves, entre otras.

¿Qué canciones pueden sonar?

Aunque todavía no se conoce el 'setlist' definitivo, estas canciones han sonado en los conciertos previos de la artista. Pero puede haber algunas modificaciones.

Bloody Mary

Abracadabra

Judas / Aura

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

Alejandro

The Beast

Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die With a Smile

Vanish Into You

Killah

Applause

Just Dance

Bad Romance

Encore: How Bad Do U Want Me

¿Cómo llegar al Palau Sant Jordi?

Puedes llegar a Plaza Espanya con la L1 y L3 y el enlace con las líneas de autobús 13, 55 o 150, o puedes acceder a pie al Sant Jordi caminando durante unos 20 minutos por la avenida Maria Cristina. O con la línea L10 (estación de Foc) y enlace con el bus 13, aunque asimismo, puedes apostar por ir andando desde allí.

Por ferrocarril con la L8, S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 o R60, que también tiene parada en Plaza Espanya, y enlace con las líneas 13, 50 o 150 de bus o subida a pie hasta el Sant Jordi. La última opción es el funicular de Montjuic, al que se puede acceder con la L3 y la L2 de Metro. Hay que andar 10-15 minutos por la avenida de Miramar en dirección a la avenida del Estadi.

Las tres noches de Lady Gaga en Barcelona han hecho subir un 31 % las ventas de viajes en tren a la capital catalana, procedentes de Madrid y otras ciudades españolas, según la página web Trainline.

La alta afluencia de público prevista para el Sant Jordi durante las tres noches de concierto de la estadounidense también han llevado a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a reforzar el transporte público de ida y vuelta al estadio este martes, miércoles y viernes.